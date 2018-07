Pace fiscale | il ministro Tria alla Camera | “La base aggredibile è di 50 miliardi”

Giovanni Tria : “Flat tax nella prossima legge di bilancio e Pace fiscale per aiutare chi è in difficoltà” : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria annuncia che la flat tax verrà implementata già nella prossima legge di bilancio e che si procederà con la pace fiscale per aiutare "le persone più in difficoltà". Tria assicura inoltre che non verrà sforato il tetto del 3% nel rapporto tra deficit e Pil.Continua a leggere

Ministro Tria : “Sì a flat tax e Pace fiscale ma compatibilmente con conti in ordine” : Il Ministro dell’Economia Giovanni Tria, davanti alla commissione Finanze, ha illustrato la politica fiscale del governo. L'azione sarà orientata a "una graduale riduzione della pressione fiscale" ma "compatibilmente con gli spazi finanziari disponibili". Inoltre "un fisco amico favorirà l'estinzione dei debiti".continua a leggere

Ruocco - Cinque Stelle - : bene la Pace fiscale - ma nessun condono. Colpiremo i grandi evasori : Roma «Alleggerimento, monitoraggio, sinergia tra uffici: dobbiamo aiutare i cittadini a fare pace con questo sistema ma anche indirizzare i vari soggetti verso uno scopo comune, che è quello di ...

Contratti stabili - arriva bonus dello 0 - 5% Pace fiscale - Ruocco : «Nessun condono» : Prevista una clausola per la restituzione automatica della quota aggiuntiva introdotta per i lavoratori a termine. Nella legge di Bilancio dopo l’estate dovrebbe esserci anche il taglio di tasse e contributi

Tria : “Pace fiscale non è condono. Favorire estinzione debiti e non guardare solo a riscossione” : “Abbiamo avviato una task force per la revisione dell’Irap e per analizzare i profili di gettito in vista della definizione della flat tax, in un quadro coerente di politica fiscale e in armonia con i principi costituzionali di progressività che l’attuale sistema Irpef fa fatica a garantire”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, in audizione alla Commissione Finanze del Senato. “Parlare ...

Ministro Tria conferma : "Reddito di cittadinanza si farà. Pace fiscale non sarà nuovo condono" : La crescita dell'economia per l'anno in corso potrà essere non lontana da quella programmata anche se il quadro internazionale fa presagire un rallentamento. A parlare è il Ministro dell'economia Giovanni Tria nel corso di un'audizione dinanzi alla Commissione fionanze del Senato.

Tria : calo tasse compatibilmente con gli spazi finanziari - Pace fiscale non è condono : Allentare la pressione fiscale su cittadini e imprese è un obiettivo che va perseguito «compatibilmente con gli spazi finanziari». E «parlare di pace fiscale (la sanatoria delle...

Tria in audizione : Pace fiscale non è condono - ok a riforma Irap : Il Fisco e la pace fiscale al centro dell’agenda del Governo. Allentare la pressione fiscale si può e si deve fare. Parola del Ministro dell’economia Giovanni Tria, che in audizione in Commissione Finanze al Senato ha confermato di voler perseguire questo obiettivo, ma “compatibilmente con gli spazi finanziari”. “pace fiscale non significa varare nuovi condoni ma pensare a un fisco amico del contribuente, che favorisca l’estinzione ...

Tria : "Pace fiscale non è condono" : PIL - Quanto alle previsioni, quelle più recenti degli organismi internazionali per il 2019 ''indicano un rallentamento dell'economia dei principali Paesi europei , pur mantenendo tassi di crescita ...

Tria al Senato : obiettivo meno tasse Pace fiscale? Non è un condono : Quella dell'economia italiana continua a registrare «tassi di crescita positivi seppur inferiori a quelli medi del 2017». I tassi di crescita ampiamente positivi per l'anno in corso fanno ritenere ...

Tria - Pace fiscale non è condono : Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria in audizione davanti alla commissione Finanze del Senato. Bisogna passare "da uno stato di paura nei confronti dell'amministrazione finanziaria ...

Pace fiscale - Tria : "Bisogna passare dalla paura alla fiducia" : Il ministro dell'Economia in audizione conferma i dati sulla crescita, annuncia una task force per applicare la flat tax, conferma l'obbligo di fatturazione elettronica da inizio 2019

Tria - Pace fiscale non è condono : Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria in audizione davanti alla commissione Finanze del Senato. Bisogna passare "da uno stato di paura nei confronti dell'amministrazione finanziaria ...

Salvini : "Pace fiscale italiani-Equitalia entro 2018" : "Pace fiscale italiani-Equitalia, entro il 2018. Mentre il Pd pensava ai grandi, noi pensiamo ai piccoli, è su di loro che si fonda l'economia del nostro Paese". Lo scrive sui canali social il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini , parlando degli interventi sulle cartelle esattoriali. La 'pace fiscale' è un progetto ...