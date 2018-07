rbcasting

: Osservatorio #SIAE 2017: in crescita la spesa degli italiani per le attività di spettacolo, crolla il cinema… - RBcasting : Osservatorio #SIAE 2017: in crescita la spesa degli italiani per le attività di spettacolo, crolla il cinema… - FilmFilmFilmF : Osservatorio SIAE 2017: in crescita la spesa degli italiani per le attività di spettacolo, crolla il cinema -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) ... l'di ballo e concertini ha subito una contrazione, pur rimanendo il primo settore in assoluto in termini di presenze edel pubblico e il secondo per numero di spettacoli dopo il ...