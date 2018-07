Ondata di caldo record nel Regno Unito | Londra a rischio di catastrofici incendi

Ondata di caldo senza precedenti in Giappone : 65 morti in una settimana : Un’Ondata di caldo senza precedenti è in atto in Giappone: le alte temperature hanno provocato la morte di almeno 65 persone in una settimana, e 22.647 sono ricoverate in ospedale. Il bilancio aggiornato è stato diffuso dalle autorità: in totale, a luglio sono morte 80 persone e oltre 35mila sono state le persone ricoverate. Tra le vittime si conta un bimbo di 6 anni, deceduto durante una gita scolastica. L’agenzia meteorologica ...

Giappone - Ondata caldo record : 41 - 1 gradi a Tokyo - morti salgono a 40 - : Temperatura record a Kumagaya, a nord della Capitale, dove è stato rilevato il livello più alto mai registrato dall'Agenzia meteorologica nazionale. Migliaia le persone in ospedale. Secondo il ...

Giappone - Ondata di caldo su arcipelago provoca 11 morti : Dopo le piogge torrenziali, abbattutesi nelle scorse settimane sul versante occidentale del Giappone, l'intero arcipelago continua a essere investito da un'ondata di caldo che fino ad ora ha causato ...

Ondata di caldo in Giappone : 15 morti e migliaia di ricoveri : Un'Ondata di caldo ha provocato almeno quindici morti in Giappone nelle prime due settimane di luglio, mentre sono 12mila le persone ricoverate in ospedale. È quanto emerge dai dati ufficiali pubblicati questa domenica...

Ondata di caldo in Giappone : colonnine di mercurio oltre i 30°C : Dopo le piogge torrenziali che hanno devastato il versante occidentale, ora l’intero arcipelago del Giappone viene investito da un’intensa Ondata di caldo: secondo le ultime stime ufficiali sarebbero morte almeno 11 persone. L’Agenzia meteorologica nazionale ha reso noto che a Tokyo, domenica mattina, la colonnina di mercurio segnalava già 32°C. In oltre 600 dei 927 osservatori meteo nazionali, le temperature superavano i 30°C, ...

Ondata di caldo in Giappone : almeno 30 vittime : L’Ondata di caldo in atto in Giappone dallo scorso 9 luglio – in alcune aree del sono stati superati i 40°C – ha causato almeno 30 vittime: nella sola giornata di ieri sono morte 10 persone. Oltre 10mila persone sono state ricoverate in ospedale, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Kyodo”. Ieri la colonnina di mercurio ha toccato i 35°C in diverse località del centro del Paese. L'articolo Ondata di ...

Ondata di caldo - muoiono due anziani : Due anziani sono morti improvvisamente a Cagliari probabilmente per il caldo . I due casi a distanza di un'ora circa l'uno dall'altro, il primo nella spiaggia del Poetto, il secondo nel quartiere di ...

Inghilterra - restrizioni sull’acqua a causa della lunga Ondata di caldo : 7 milioni di persone colpite : milioni di persone nell’Inghilterra settentrionale stanno facendo i conti con un divieto sull’uso di tubi da giardino e irrigatori a causa di una delle più lunghe ondate di caldo e tempo asciutto degli ultimi anni. La società di erogazione idrica United Utilities ha dichiarato che il divieto temporaneo, che colpisce 7 milioni di consumatori nell’Inghilterra nordoccidentale, aiuterà a “salvaguardare la fornitura idrica essenziale per un tempo più ...

Ondata di caldo a Palermo : decine di chiamate al 118 : E’ allerta caldo in Sicilia. decine di cittadini hanno chiamato il 118 in seguito a malori per il caldo torrido che attanaglia Palermo. La protezione civile regionale per oggi ha diramato una bollettino meteo per ondate di calore con livello due in una scala da 0 a 3. La colonnina ha superato i 40 gradi. Anche in considerazione della coincidenza con la festa della santa patrona di Palermo, che vedrà migliaia di persone nelle strade del ...

Ondata di caldo torrido a Roma e in altre sette città : termometro fino a 36 gradi : Vale persino il bollino arancione l'Ondata di caldo torrido in arrivo soprattutto nell'entroterra e nelle grandi città. Il ministero della Salute ha aggiornato il bollettino per otto città italiane, ...

Meteo - Ondata di caldo nel weekend al Centrosud : temperature a 40° - : Sarà un fine settimana torrido quello che investirà le regioni centromeridionali del Paese dove il termometro, soprattutto nelle isole, potrebbe raggiungere e superare i 38°. Dalla prossima settimana, ...

Ondata di caldo in arrivo per il fine settimana : previste temperature record al Sud : Italia spaccata in due dal punto di vista meteorologico: mentre al Nord continuano ad esserci perturbazioni intermittenti e le nubi sono molte, con temperature comunque nelle medie stagionali, sulle regioni del Meridione sta per arrivare un'Ondata di caldo eccezionale proveniente dal Sahara, tanto che tra venerdì 13 e sabato 14 luglio sono attese sulle isole maggiori temperature superiori ai 40 gradi. Il motivo è l'estendersi di un potente ...