Olsen | ' La Roma sa che giocatore ha preso'

Roma - ufficiale l’arrivo di Robin Olsen : la presentazione del calciatore e le cifre : Robin Olsen è il nuovo portiere della Roma dopo la cessione di Alisson al Liverpool, tutti i dettagli della trattativa L’AS Roma ha reso noto “di aver acquistato a titolo definitivo dal Copenaghen i diritti alle prestazioni sportive di Robin Olsen, a fronte di un corrispettivo fisso di 8,5 milioni di euro, e variabile, fino ad un massimo di 3,5 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte del calciatore e del ...

Roma - Olsen a Villa Stuart per le visite mediche : Sono in corso le visite mediche a Villa Stuart per Robin Olsen, portiere che prenderà il posto di Alisson alla Roma. Il 28enne svedese è arrivato verso le 10.30 accolto da alcuni tifosi giallorossi con i quali si è intrattenuto per foto e selfie di rito. Al termine dei controlli medici, Olsen si recherà a Trigoria per firmare il contratto e visitare il centro sportivo Fulvio Bernardini, poi volerà negli Stati Uniti per unirsi ai suoi nuovi ...

Calciomercato Roma : Olsen è sbarcato in città : Lo svedese Robin Olsen, successore del brasiliano Alisson fra i pali della Roma, è sbarcato nella Capitale. Raggiunto l’accordo con il Copenaghen, per circa 8,5 milioni, il portiere è giunto in serata nell’aeroporto di Ciampino. Accolto all’arrivo dallo staff giallorosso e, dopo avere posato a favore di fotografi e cameraman con la sciarpa della Roma per le prime foto con i colori del suo nuovo club, Olsen ha risposto con ...

