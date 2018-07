Olanda | Viagra killer di bimbi | lo stop alle sperimentazioni durante la gestazione

Viagra testato su donne incinte : deceduti 11 neonati in Olanda : Durante gli scorsi mesi, decine di donne in dolce attesa in Olanda si sono sottoposte a dei test che prevedevano l'uso del Viagra. La sperimentazione aveva lo scopo di favorire la gestazione durante la gravidanza ma le conseguenze sono state disastrose: 11 bambini appena nati alla fine della sperimentazione sono deceduti. Il famoso giornale britannico Guardian, ha riportato la seguente notizia come hanno fatto molteplici altre autorevoli ...

La notizia è riporta dal britannico The Guardian che cita media olandesi. La somministrazione del sildenafil, ovvero il Viagra, a 93 donne durante la gravidanza, per favorire lo sviluppo dei feti. Una sperimentazione interrotta, stando al quotidiano britannico, per la morte prematura di 11 dei bambini nati al termine del trattamento. I test sarebbero stati condotti in 10 ospedali, ad Amsterdam e in altre città, su donne con gravidanze in cui si ...

