quotidianodiragusa

: Come #location, tre suggestivi campanili della città di #Caltagirone - CataniaToday : Come #location, tre suggestivi campanili della città di #Caltagirone -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) "Fuochi. Viaggio in nessun luogo, per silenzi e per campanili", il 28 e 29 luglio aldi. Ideatori Occhipinti e Testa.