«Ocean’s 8» e le gang femminili più memorabili dello schermo

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Sigillate la cassaforte, perché la rapina perfetta se la dà a gambe su tacchi a spillo. Dopo le ladies Ghostbusters, con Melissa McCarthy al posto di Bill Murray, Sandra Bullock raccoglie la combinazione del caveau da George Clooney e passa a capo di una banda di ladre ambiziose (Cate Blanchett, Sarah Paulson, Rihanna, Mindy Kaling, Awkwafina e Helena Bonham Carter) nello spin-off diEleven diretto da Gary Ross (Hunger Games). LEGGI ANCHESandra Bullock, la rapina perfetta parla al femminile Le Ocean’s 8 – se la matematica non è un’opinione, l’ottavo membro potrebbe essere Anne Hathaway che interpreta una stella del cinema – sbarcano dal 26 luglio in sala per il colpo grosso. Quello di intrufolarsi al MET Gala per rubare un collier Cartier dal collo di un premio Oscar. Prima delle Ocean’s girls, però, già le sorelle Occhi di Gatto sgraffignavano diamanti e ...