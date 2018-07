Nuovo record di app dannose raggiunto su Android | più di 2 milioni nel 2018

Un Nuovo record per Monteiro : Tutto ciò fa parte del Type R Challenge, ossia la sfida di ottenere i record su cinque delle più famose piste del mondo. The post Un nuovo record per Monteiro appeared first on FIA WTCR . 0

Doping - la WADA stabilisce un Nuovo record : più di 320 mila i test svolti nel corso del 2017 : Impressionante numero di controlli anti-Doping effettuati in tutto il mondo nel 2017, la WADA comunica di aver superato i 322 mila test Secondo la WADA il numero di controlli anti-Doping effettuati in tutto il mondo nel 2017 ha battuto un nuovo record raggiungendo i 322.050 test. In un rapporto la WADA ha spiegato che il numero di controlli è cresciuto del 7,1 per cento rispetto ai 300.565 del 2016. I casi positivi, tuttavia, sono passati ...

Barone e la sua Ferrari pronti per un Nuovo record in Marocco : ... un grande marchio italiano come Cinecittà da 80 anni come parco da tre, significa portare lustro e onore a un altro marchio italiano che è Ferrari e ci piace che spettacoplo, sport e agonismo si ...

Fabio Rovazzi - il Nuovo singolo Faccio quello che voglio è record su youtube : Uscito da una sola settimana , venerdì 13 luglio, , 'Faccio quello che voglio ' feat. Al Bano, Emma e Nek, il nuovo singolo di Fabio Rovazzi l'eclettico comunicatore, scrittore e attore che segna un ...

Un bolide rosso in Marocco - Fabio Barone tenta un Nuovo record : Un bolide rosso in Marocco, Fabio Barone tenta un nuovo record Roma si colora di rosso per la presentazione della 458 Italia con cui correrà a ottobre nella Valle del Dadès. Il pilota: "Le curve come metafora della vita. Prima del traguardo guido in apnea" Parole chiave: ...

Un bolide rosso in Marocco - Fabio Barone tenta un Nuovo record - : Roma si colora di rosso per la presentazione della 458 Italia con cui correrà a ottobre nella Valle del Dadès. Il pilota: "Le curve come metafora della vita. Prima del traguardo guido in apnea"

Atletica : la kenyana Chepkoech Nuovo record mondiale 3.000 siepi : La kenyana Beatrice Chepkoech ha stabilito il nuovo primato mondiale femminile nei 3.000 siepi al meeting Diamond League di Monaco. La ventisettenne Chepkoech ha corso il 8 minuti 44 secondo e 32 decimi. Con questa prestazione, Chepkoech ha peraltro migliorato di oltre 15 secondi il suo personale primato.

Bloomberg : Nuovo record della Russia sulle forniture di gas in Europa - : Le forniture di gas russo verso l'Unione Europea hanno raggiunto un volume record per questo periodo dell'anno, riferisce Bloomberg. Come osservato dall'agenzia, questa situazione coincide con l'...

Intel - più di 2.000 droni per i 'fuochi d'artificio' : Nuovo record mondiale : Dietro alla volontà di progettare dei droni per gli spettacoli aerei, c'è però ben di più. Secondo Intel, infatti, questa stessa tecnologia potrebbe essere usata per ' altre applicazioni, tra cui la ...

The Good Doctor - cosa conferma e cosa ci dice di Nuovo il record d'ascolti su Raiuno : Inutile girarci intorno: quando stamattina gli addetti ai lavori hanno verificato gli ascolti di ieri sera, si aspettavano i numeri di una tipica serata estiva (per di più una delle prime a pochi giorni dalla fine dei Mondiali di calcio). In palinsesto c'erano una serie tv, un concerto, un talk e tanti film.E' bastato fermarsi alla prima riga dei dati, quella di Raiuno, per intenderci, per cambiare idea. Il debutto di The Good Doctor ha ...

Lamborghini : Nuovo record di vendite : Automobili Lamborghini registra un ulteriore aumento delle vendite a livello mondiale. Nei primi sei mesi 2018 (dal 1° gennaio al 30 giugno) sono state in totale 2.327 le vetture consegnate ai clienti di tutto il mondo, con un aumento dell’11% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Questi dati segnano un nuovo record e addirittura superano […] L'articolo Lamborghini: nuovo record di vendite sembra essere il primo su ...

Temptation Island - Nuovo record di ascolti : La seconda puntata di Temptation Island è stata ricca di colpi di scena e di momenti emozionanti, da Oronzo e Valentina tornati insieme a Ida e Riccardo sul piede di guerra. Ingredienti che fanno ...

Bankitalia : Nuovo record assoluto del debito pubblico. L'Ecofin : l'Italia deve fare di più : ... ma il centro della manovra è ribaltare la tendenza fino ad oggi di aumentare sempre la quota di spesa corrente a scapito della spesa per investimenti": così il ministro dell'economia Giovanni Tria ...

Bankitalia - debito pubblico tocca Nuovo record a 2.327 mld : Roma, 13 lug., askanews, - nuovo massimo storico per il debito pubblico dell'Italia. A maggio ha toccato i 2.327 miliardi di euro secondo i dati contenuti nel supplemento statistico di Bankitalia. ...