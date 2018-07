Nuova casa per Meghan e il principe Harry

Arriva la Nuova serie spagnola Elite di Netflix con gli attori de La Casa di Carta : trama e foto del cast : Già presentata come una delle novità di punta della nuova stagione, la nuova serie Elite di Netflix debutterà in catalogo il prossimo autunno con un cast appena ufficializzato che comprende molti volti noti, soprattutto per gli spettatori de La Casa di Carta. La nuova produzione originale spagnola di Netflix, la prima dopo l'enorme successo de La Casa de Papel che ha spinto il colosso dello streaming a siglare un accordo con Atresmedia per ...

F1 – Nuova giornata di annunci in casa Mercedes - ufficiale il rinnovo di Bottas : i dettagli del nuovo contratto : Dopo l’ufficialità del rinnovo di Hamilton arrivata ieri, è giunta oggi l’ufficialità del prolungamento di Valtteri Bottas La line-up Mercedes per la prossima stagione adesso è ufficiale, saranno Lewis Hamilton e Valtteri Bottas a guidare le Frecce d’Argento anche nel 2019. Dopo il rinnovo del britannico è arrivato anche quello del finlandese, che ha firmato un contratto annuale con opzione per il 2020. Dunque è certo che ...

Elisa Isoardi e Matteo Salvini vanno a convivere : ecco la Nuova casa a Roma : Elisa Isoardi e Matteo Salvini vanno a convivere in una nuova casa a Roma. Il leader della Lega e la conduttrice fanno sul serio e sono pronti a mettere su famiglia. Il primo passo per consolidare l’unione è la convivenza, arrivata in questi giorni. Mentre tanti parlavano di crisi e di una possibile rottura, Salvini e la Isoardi si stavano preparando al trasferimento nella nuova abitazione. L’appartamento si trova a pochi passi da ...

'Juventus - la Nuova casa di Cristiano'. Mamma e sorelle applaudono : Katia , l'altra sorella, aggiunge: ' Il migliore del mondo è già arrivato nella sua nuova casa. Grazie Torino che l'accogli '. E al ristorante casa Aveiro si va di spaghetti alla carbonara, in ...

Quelle Brave Ragazze - sondaggio shock sulle donne / "Perché sono litigiose?" : Nuova polemica in casa Rai! : La Rai ci ricasca. Durante lo show "Quelle Brave Ragazze", viene posto un sondaggio shock sulle donne che scatena la polemica. "Perché sono litigiose?"(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 19:32:00 GMT)

Casalecchio - festa gay pride all'asilo/ Ultime notizie - FI : “Fatto gravissimo - si proceda a Nuova gestione" : Casalecchio, festa per il Gay pride al centro estivo. Ultime notizie: bambini truccati e colori arcobaleno, la rabbia dei genitori dei piccoli, "è inopportuno"(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 12:29:00 GMT)

Savona - il quartiere rosso di Villapiana si mobilita contro la Nuova sede di Casapound : Nel dicembre del 2014 Villapiana, il quartiere più popoloso popolare di Savona, discuteva soprattutto di una bomba della Seconda Guerra mondiale: “Bomba o non bomba ogni giorno si alzano, si vestono, mangiano, guardano la televisione e vanno a dormire con lei che ‘dorme’ chiusa in un muro nel cortile del palazzo” scriveva sul Secolo XIX, Alberto Parodi “paura e ansia accompagnano le giornate di residenti, commercianti, inquilini, ...

La Nuova casa di Cristiano Ronaldo - tra i portici di Torino : Appena arrivato alla Juve, Cristiano Ronaldo ha scelto di vivere in un appartamento superlusso in centro a Torino. Lo ha comunicato una nota ufficiale: «Cristiano è molto felice di poter giocare per uno dei club più importanti del mondo. Ha già deciso dove vivrà. Andrà in un bellissimo attico nel centro di Torino», ha fatto sapere la Gestifute, la società del procuratore del Pallone d’Oro. LEGGI ANCHEIl Bignami su Ronaldo, per sorprendere ...

Milan ai milanisti - Elliott riporta a casa Maldini : via alla Nuova era : Elliott riporta casa Maldini- Tante difficoltà, punti interrogativi e perplessità. Il Milan è pronto a ripartire e lo farà nel migliore dei modi. E’ questo il messaggio indiretto di Elliott pronto a riscrivere l’organizzazione societaria. Come si legge su “SportMediaset“, Singer sarebbe pronto a riportare a casa Paolo Maldini. I due si sarebbero già parlati e […] L'articolo Milan ai Milanisti, Elliott riporta a casa ...