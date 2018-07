Nuoto | Trials Usa 2018 Tutto pronto a Irvine | in palio Gwangju 2019 Ledecky e Dressel a

oasport

(Di mercoledì 25 luglio 2018) L’atmosfera elettrizzante deiamericani torna ad infiammare l’aria dida oggi a domenica. Non sonoolimpici ma, come ogni anno pari non olimpico, il Team Usa guarda avanti e già pensa al biennio che arriverà: scelta vincente giudicando dai risultati delle ultime edizione delle Olimpiadi, molto meno in vista dei campionati iridati pre-olimpici (sia a Shanghai che a Kazan la squadra statunitense non fu dominante, salvo poi rifarsi nelle stagioni successive, le uniche che contano veramente nella mentalità dela Stelle e Strisce). Di fatto si gareggia oggi per conquistare il posto (uno solo, il secondo verrà assegnato successivamente) ai Mondiali del: i vincitori diavranno la carta mondiale assicurata e il prossimo anno potranno preparare senza pressioni solo l’appuntamento Mondiale che conduce dritto alle Olimpiadi. Il pericolo è ...