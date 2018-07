Nuoto - Trials Usa 2018. Tutto pronto a Irvine : in palio Gwangju 2019. Ledecky e Dressel a caccia di record! : L’atmosfera elettrizzante dei Trials americani torna ad infiammare l’aria di Irvine da oggi a domenica. Non sono Trials olimpici ma, come ogni anno pari non olimpico, il Team Usa guarda avanti e già pensa al biennio che arriverà: scelta vincente giudicando dai risultati delle ultime edizione delle Olimpiadi, molto meno in vista dei campionati iridati pre-olimpici (sia a Shanghai che a Kazan la squadra statunitense non fu dominante, ...