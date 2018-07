Notte Bianca ortonese - UNA NOTTE IN VETRINA

Pietra Ligure : Notte Bianca Summer Dance anche al parco negro : La serata del 26 luglio a Pietra Ligure sarà all'insegna della musica, dei suoni, dei colori e del divert imento. Proprio per valorizzare un luogo simbolo di Pietra Ligure come il parco negro la Notte ...

E-state Svegli! La 'Notte Bianca' di Venafro : SABATO 28 LUGLIO 2018, LUNGO CORSO CAMPANO A Venafro * ISOLA PEDONALE * STREET FOOD * ANIMAZIONI E GONFIABILI PER BAMBINI * CONCERTI * DJ SET * SPETTACOLI ITINERANTI E TANTO ALTRO Musica, cibo e tanto divertimento a partire dalle ore 19, di sabato 28 luglio, lungo Corso Campano. La Notte Bianca di Venafro si preannuncia ricca di eventi per ...

Modica Summer Fest : numeri da record per Notte Bianca e schiuma Party : Il Modica Summer Fest colleziona già record di presenze. Lo scorso weekend con la notte bianca in piazza Mediterraneo e l'atteso schiuma Party

Tutto pronto e grande attesa per la Notte Bianca Summer dance di Pietra Ligure : Tutto pronto e grande attesa per la notte bianca Summer dance di Pietra Ligure. Dalle ore 18.00 di giovedi 26 luglio le piazze, le vie e il lungomare g. bado, chiuso eccezionalmente al traffico, si ...

festa a Massa per la Notte Bianca : tutti gli appuntamenti : ... campione di Bmx, la disciplina di acrobazie in bicicletta che lo ha portato a salire sul palco di Italians Got Talent nel 2013, dalle 22 ogni mezz'ora intratterrà i presenti con spettacoli ...

Notte Bianca a Gaggiano : torna in funzione la fontana di via Gramsci : Tra i numerosi eventi inseriti nel programma ci saranno anche spettacoli dedicati ai bambini come quello organizzato in Piazza Daccò a partire dalle ore 20.30. Nella nuova piazza il programma della ...

Iniziano i preparativi per la 'Notte Bianca' : info e viabilità : Negozi, food Truck, palchi per spettacoli e musica dal vivo, dj set, bar e altro allieteranno la nona edizione della tanto attesa manifestazione. In Piazza Rossetti ci sarà la musica di Claudio ...

A Sigillo Notte Bianca sport paralimpico : ... insieme al logo disegnato dagli allievi dell'istituto omnicomprensivo di Sigillo, contribuirà a lanciare il messaggio di inclusione che caratterizza la "notte bianca dello sport paralimpico", a ...

Villa Castelli accende la magia : la Notte Bianca dei bambini è pronta ad incantare : ... i coinvolgenti racconti di clown e cantastorie cattureranno l'attenzione dei bimbi, ipnotizzati da spettacoli di giocoleria unici, tra equilibrismo e teatro di strada, sculture di palloncini e baby ...

Tutto pronto per la Notte Bianca di Massa : ecco cosa ci sarà : ... campione di Bmx, la disciplina di acrobazie in bicicletta che lo ha portato a salire sul palco di Italians Got Talent nel 2013, dalle 22 ogni mezz'ora intratterrà i presenti con spettacoli ...

Vogue for Milano 2018 : la Notte Bianca della moda ci aspetta il 13 settembre : La Vogue Fashion's Night out è un'iniziativa nata nel 2009, con l'obiettivo di avvicinare il più possibile il mondo della moda a quello dei consumatori. A partire dallo scorso anno, questo momento di incontro è stato rinominato Vogue For Milano, al fine di creare un legame ancora più forte e solido con la città, che ormai rappresenta il simbolo della moda Made in Italy nel mondo. L'evento avrà luogo il 13 settembre 2018, dalle ore 20 alle ore 22 ...

Notte Bianca dell'Adriatico 2018 - stimate almeno 300.000 persone sulla Riviera : Questo il primo bilancio, all'alba della quarta Notte Bianca dell'Adriatico, straordinaria sinergia di eventi, spettacoli, intrattenimento, ricettività voluto dall'Amministrazione per promuovere la ...

300mila alla Notte Bianca dell'Adriatico : Questo il primo bilancio, all'alba della quarta Notte Bianca dell'Adriatico, tra eventi, spettacoli, intrattenimento e ricettività. Loredana Bertè, Irene Grandi, Alborosie, Noyz Narcos, Frah Quintale,...

A Pescara Notte Bianca da record - almeno 300.000 sulla riviera in festa. Cuzzi : una mobilitazione perfetta : Questo il primo bilancio, all'alba della quarta Notte Bianca dell'Adriatico, straordinaria sinergia di eventi, spettacoli, intrattenimento, ricettività voluto dall'Amministrazione per promuovere la ...