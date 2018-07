“Non tumore ai polmoni | ma sarcoma” Cos’è la malattia che ha ucciso Sergio Marchionne

caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Se n’è andato a 66 anni, ex amministratore delegato di Fca, scomparso mercoledì 25 luglio. Un lutto che ha colpito molto in queste ore gli italiani e sollevato diversi interrogativi sulle cause della morte del manager, che era ricoverato da circa un mese nella clinica Universitätsspital di Zurigo, in Svizzera. Soltanto adesso è venuta alla luce la verità: l’imprenditore si era sottoposto a un intervento chirurgico alla spalla, nel corso del quale sarebbe stato colpito da embolia cerebrale, per poi precipitare in coma profondo. È quanto riporta, in un articolo esclusivo a cura di Paolo Madron, Lettera43.it che scrive anche che al manager era stato diagnosticato un sarcoma alla spalla.soffriva di forti dolori e per questo assumeva cortisone. Entrando nel dettaglio, il sarcoma è unmaligno che prende origine dai tessuti molli e ...