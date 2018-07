Non ha voluto dialogare né collaborare con i lavoratori La Cgil esprime

Marchionne - un rivoluzionario che l'Italia Non ha voluto capire : Infatti rifiutò qualsiasi proroga della rottamazione che nel 2007 e 2008 aveva giovato molto al rilancio dell' azienda e dell' intera economia italiana. E proprio nel momento in cui la crisi , ...

“Stefano Non ce l’ha fatta”. Una vacanza meritata - poi il destino ci ha messo il suo E arrivano parole che nessuno avrebbe voluto sentire : La notizia che nessuno avrebbe mai voluto sentire alla fine è arrivata. La voce si è diffusa nel giro di poche ore gettando nello sconforto l’intera comunità dove Stefano viveva. Il suo grande cuore, quello che lo aveva fatto amare, alla fine ha ceduto. Ha deciso di smettere di lottare e addormentarsi per sempre. Era andato in vacanza a Lampedusa, ma lo scorso 6 luglio era rimasto coinvolto in un grave incidente con la moto sull’isola, a ...

Cristiano Ronaldo - la bomba : 'Alla Juventus perché il Napoli Non lo ha voluto' : L'ultima bomba su Cristiano Ronaldo la sgancia il Corriere dello Sport , che rivela un retroscena piuttosto clamoroso, in attesa di conferme o di smentite. Secondo quanto si legge sulla prima pagina del quotidiano sportivo, il portoghese era pronto ad andare al ...

F1 - Carlos Sainz Jr. mette in guardia i piloti di MotoGp : “a Silverstone Non troveranno quello che avrebbero voluto” : Il pilota della Renault ha messo in guardia i piloti di MotoGp, avvertendoli che non saranno soddisfatti dell’asfalto che troveranno a Silverstone L’asfalto di Silverstone fa discutere i piloti di Formula 1, sorpresi dai problemi riscontati durante le prime sessioni di libere. Sconnessioni e buche sono i guai principali riscontrati da tutti i protagonisti in pista, in particolare da Sainz, che ha anche avvertito i colleghi ...

Air Force Renzi - il Fatto svela i costi. L’ex premier : “L’ho voluto io - ma Non ci sono mai salito” : “Le fake news servono a coprire le notizie vere: oggi nessuno parla più della legge Fornero, della Flat tax, degli argomenti veri della vita degli italiani, ma si gioca tutto sulla finzione e sulla paura. Ma noi diciamo no e lavoriamo col sorriso e determinazione”. Queste le parole che Matteo Renzi ha affidato a Facebook dopo la pubblicazione, su ilFattoQuotidiano di mercoledì 4 luglio, del servizio che svela i termini del contratto ...

Lo stalker di Lara Comi al processo : “Non ho mai voluto minacciarla - sposarla era il mio sogno” : Dice di non sentirsi uno stalker e di provare un sentimento d’amore ispirato da un pellegrinaggio a Medjugorje che l’aveva portato perfino a sognare il matrimonio e una famiglia con l’europarlamentare Lara Comi. In realtà quella di Giovanni Bernardini, imprenditore di Jesolo, era diventata un’ossessione, tanto che nel tempo furono presentate 27 denunce per atti persecutori e un arresto, che ha dato vita al processo al ...

Andrea IanNone - l'orrore sul suo volto : come l'ha voluto ridurre Belen Rodriguez : Anche i meno attenti al mondo del gossip si saranno accorti di quanto Andrea Iannone abbia dato una registrata a qualche tratto del suo volto. Il pilota di Motogp ha dato un ritocco alle labbra e sembra anche un po' agli zigomi. Avrà accontentato le richieste della fidanzata Belen Rodriguez? Secondo il chirurgo plastico Antonio Spagnolo, intervistato dal settimanale Chi, non ci sono dubbi. Il foto-confronto pubblicato da bitchyf.it è ...

Liam Gallagher - voci : Non ha voluto suonare all'Isle of Wight per guardare la partita. Su Twitter spietato contro Jeff Buckley e Coldplay : L'ex Oasis avrebbe chiesto agli organizzatori di anticipare la sua esibizione a sabato: non aveva alcuna intenzione di perdersi la partita dei Mondiali tra Inghilterra e Panama , per la cronaca: il ...

Mondiali 2018 - l'Iran censura Puyol : "Non mi hanno voluto per i capelli lunghi" : Carles Puyol è stato uno dei difensori più forti tra la fine degli anni novanta e il 2014, anno nel quale ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Il 40enne ha legato interamente la sua carriera al Barcellona con cui ha giocato 593 partite in tutte le competizioni e con cui ha messo a segno 18 reti. Puyol è stato anche un pilastro della nazionale spagnola con la quale ha vinto Europeo, nel 2008, e Mondiale nel 2010 e con cui ha messo ...

Giulio Sapelli : "M5s mucillagine peristaltica eterodiretta. Sono loro che Non mi hanno voluto premier" : Giulio Sapelli, professore, economista e per un certo periodo possibile premier del governo gialloverde, oggi è stato ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, dove ha ripercorso coi conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari quei momenti così delicati. Salvini era un suo studente. "Si, molto bravo, serio, gli mancavano 4 o 5 esami per laurearsi. Mi disse: non mi posso laureare perché ho il demone della politica". Cosa le ...

Politica. Ancisi - LpRa - attacca ancora sul sostegno scolastico : Non ne hanno voluto discutere : ... a causa di clausole contrattuali che, configurandosi quasi come appalto di manodopera, ne sviliscono le condizioni di lavoro e il trattamento." Politica

L'Aquarius è a Valencia - finisce la traversata disperata della nave che l'Italia Non ha voluto : Niente di diverso da quello che in Sicilia e in Calabria gli operatori ascoltano da quasi un decennio, ma oggi il mondo ha gli occhi puntati qui. Normalissima era, per esempio, la vita di David un ...

Facebook Memories e tutto quello che i vip Non avrebbero mai voluto postare : Facebook è una sorta di diario pronto ad accogliere tutte le nostre confidenze, i ricordi più belli e archiviare intere fasi della nostra vita. Non dimentica o tralascia nulla, nel bene e nel male. Ce ne accorgiamo ogni volta che aprendolo ci propone un ricordo di uno, due, tre anni prima. Insomma, ci dice esattamente cosa stavamo facendo o pensando in quel momento. E rivederlo non è sempre piacevole. LEGGI ANCHEInstagram e la nuova funzione che ...

Rose McGowan in difesa di Asia Argento : “E’ stata lei a chiedermi di parlare al suo posto. Bourdain Non avrebbe voluto vederla ferita così” : “E’ stata proprio Asia a chiedermi di parlare in sua vece“. Parole di Rose McGowan, amica di Asia Argento e tra le più note attrici ad aver accusato il produttore Harvey Weinstein. McGowan ha inviato una lettera ad alcuni giornalisti e al sito Buzzfeed, che l’ha pubblicata integralmente. Un lungo sfogo, nel quale l’attrice americana parla in difesa della sua amica Asia, attaccata ferocemente sui social dopo la morte ...