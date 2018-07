“Non ci penso minimamente!” Stefano De Martino | la decisione che sciocca i fan “Mi

F1 - Alonso scettico dopo l’addio di Boullier : “Non penso che in McLaren cambierà granché…” : Venuto a conoscenza delle dimissioni di Eric Boullier, Fernando Alonso rimane scettico sull’effetto che questa decisione possa avere sulla stagione della McLaren La situazione in casa McLaren resta al momento critica, i risultati non arrivano e le prestazioni continuano a latitare. Per dare una scossa all’ambiente, Eric Boullier ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni, inducendo il boss Zak Brown a ridisegnare ...

Roland Garros - Marco Cecchinato : “Non ho dormito - ora penso alla semifinale. Da piccolo non ero forte ma…” : Marco Cecchinato è balzato agli onori delle cronache sportive (e non solo) dopo l’impresa confezionata al Roland Garros 2018 dove ha sconfitto Novak Djokovic qualificandosi alle semifinali del secondo Slam stagionale. Il tennista palermitano è ancora incredulo per quanto è riuscito a compiere sulla terra rossa di Parigi e racconta le sue emozioni ai microfoni di “Non è un paese per giovani” su Radio 2: “Non ho dormito ...