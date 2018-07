Nomine Rai | lotta M5S-Lega per il Tg1 | è sfida tra Gomez e Sangiuliano 

Rai - vertice per le Nomine - sfida a tre per l'ad : Salini - Castellari e Ciannamea : Come per la Cassa depositi e prestiti è ancora una volta un vertice a quattro, in serata, ad essere teatro del possibile scioglimento dell'intricatissimo nodo delle nomine, questa volta...

Rai - vertice per le Nomine - sfida a tre per l'ad : Salini - Castellari e Ciannamea : Al tavolo, a Palazzo Chigi, siedono il premier Giuseppe Conte, il due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giovanni Tria.

Nomine : vertice a Palazzo Chigi su Rai - ancora dubbi : Tria: 'Salvini può incontrare candidati uno ad uno, poi deciderò io'. Il premier: 'Sarà scelta collegiale' -

Nomine Rai - a Palazzo Chigi per i tg : Le Nomine dei Tg piombano sul tavolo del vertice di Palazzo Chigi, convocato sul tema delle Nomine Rai. Tg1, Tg2, Tg3, ovvero la guida dell'informazione, caselle cruciali nell'anno della campagna sovranista di qui alle europee. È l'intero "pacchettone" che il leader della Lega vuole negoziare, contestualmente alla nomina del nuovo direttore generale e alla scelta del nuovo presidente, figura più di prestigio che di potere reale. ...

Il luglio caldo delle Nomine Rai : Quelle di presidente e dg ancora latitano. Principalmente per la difficoltà, delle due aree, leghista e grillina, a spartirsi le zone di potere

Giovanni Tria avverte Matteo Salvini : sulle Nomine Rai decido io : Le nomine Rai mettono a dura prova l'equilibrio nel Governo. "Oggi abbiamo fissato una riunione" ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi, spiegando che "noi su queste nomine - fermo restando che c'è un ministro competente e una delibera del Cdm - usiamo un metodo che sta dando dei frutti, quello di confrontarsi, di parlarsi francamente tra il presidente del Consiglio dei ...

DIETRO LE Nomine/ Rai & servizi segreti - il nuovo accordo Renzi-Berlusconi : Perché FI e Pd, non riescono a risalire la china? Perché non sono affatto disposti a guidare la barca in tempi difficili. E gli italiani lo hanno capito.

Nomine - si complica la partita Rai. Salvini vuole fare l'esame del sangue ai candidati. Tutto ruota attorno alle compensazioni sui Tg : Si complica il "Cencelli del cambiamento", alla lettera "a", quella di amministratore delegato della Rai. La più importante, nel governo della "prima industria culturale del paese". Nomina che slitta di qualche giorno, certo non sarà portata al cdm di domani. Termine massimo è venerdì, giorno in cui è prevista l'assemblea dei soci. Perché non bastano i titoli: "Ci sono alcuni curriculum – ha detto ...

