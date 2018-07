No Problem film stasera in tv 25 luglio | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Noè ilin tv mercoledì 252018 in onda in seconda serata su Canale 5 alle ore 23:45. La commedia è diretta e interpretata da Vincenzo Salemme con Sergio e Giorgio Panariello. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Noin tv: scheda USCITO IL: 10 ottobre 2008 GENERE: Commedia ANNO: 2008 REGIA: Vincenzo Salemme CAST: Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello, Sergio Rubini, Aylin Prandi DURATA: 98 Minuti Noin tv:Arturo Cremisi impersona il padre ideale di una fortunata serie televisiva dal titolo “Un bambino a metà”. L’altro protagonista è il biondo Federico. Nella serie tra padre e figlio, un amore sconfinato. Nella realtà un’aperta e dichiarata ...