No Man' s Sky | i possessori del gioco su GOG riceveranno la modalità multiplayer tra

No Man's Sky : il numero di giocatori connessi contemporaneamente su Steam aumenta di quasi dieci volte grazie all'aggiornamento NEXT : No Man's Sky ha visto una massiccia ondata di giocatori nuovi e di ritorno dopo il lancio del grande aggiornamento NEXT.Si può ricordare che No Man's Sky ha avuto uno dei lanci di maggior successo su Steam, certamente il più grande del 2016 con quasi 213.000 giocatori connessi allo stesso momento. Tuttavia, come saprete, dopo poco tempo la base di giocatori diminuì molto bruscamente, fino ad arrivare a soli 2.123 giocatori a poco più di un mese ...

Xbox One : No Man’s Sky disponibile sul Microsoft Store : L’ex titolo esclusivo action-adventure targato PlayStation 4, No Mans’s Sky, è finalmente disponibile all’acquisto sul Microsoft Store per Xbox One, Xbox One S e, con il supporto al 4K nativo, per Xbox One X. Descrizione No Man’s Sky è un titolo ispirato alle avventure e ai mondi più amati della fantascienza classica. Esplora un’intera galassia, conosci pianeti e forme di vita diverse e fai fronte ai pericoli che ...

No Man's Sky gira in 4K nativi su Xbox One X : Hello Games e 505 Games hanno finalmente lanciato No Man's Sky su Xbox One. Molti mesi fa, lo sviluppatore confermò che il titolo avrebbe supportato Xbox One X, ma non ha poi fornito dettagli più approfonditi. Ad esempio non era stato chiarito se il gioco avrebbe raggiunto la risoluzione 4K nativa o se sarebbe stata implementata una modalità per le prestazioni. L'unico indizio sui dettagli tecnici proveniva dall'elenco di Xbox Store, che ...

ICC - stanotte su Sky Sport : Juventus-Bayern - Roma-Tottenham e Milan-Manchester United : Dal 20 luglio all’11 agosto, per tutta la durata della competizione, Sky Sport Serie A diventa Sky Sport International Champions Cup (canale 208) e sarà il canale di riferimento dell’evento. Un evento itinerante, con le 27 partite in programma in 22 stadi tra Europa (un match anche in Italia, a Lecce), Stati Uniti e Singapore. In campo 18 tra le migliori squadre d’Europa, tra cui 4 italiane: Juventus, ...

No Man's Sky Next è disponibile su PS4 : pubblicato il patch note dell'aggiornamento : Atteso per la giornata di oggi su PS4 e PC e in arrivo il prossimo 27 luglio su Xbox One, No Man's Sky Next ha ricevuto qualche minuto fa un patch note ufficiale, in concomitanza della sua disponibilità sulla console ammiraglia Sony.I giocatori PS4 possono quindi già scaricare l'aggiornamento ed esplorare le tante novità che Hello Games ha introdotto con questa espansione, mentre su PC l'update è previsto per le prossime ore. Il patch note, ...

Amichevole Milan-Manchester United : giovedì la partita in diretta tv su Sky : Il Milan è sbarcato negli Stati Uniti per la tournée estiva. I rossoneri, dopo la prima parte di preparazione, saranno chiamati a disputare una serie di amichevoli, valevoli per l’International Champions Cup [VIDEO]. Il primo avversario della squadra di Gennaro Gattuso sara' il Manchester United di José Mourinho. L’appuntamento con la partita è fissato per domani mercoledì 25 luglio alle ore 20.05 allo StubHub Center di Los Angeles, ovvero ...

Tour de France – Inizia l’ultima settiMana : fughe da lontano e attacchi al Team Sky nella 16ª tappa : La sedicesima tappa del Tour de France promette scintille: l’ultima settimana della Grande Boucle Inizia con un percorso di montagna Dopo una giornata di riposo, l’ultima per i ciclisti al Tour de France 2018, Inizia ufficialmente l’ultima, decisiva settimana della grande corsa a tappe Francese. Si parte immediatamente con una mega tappa di 218km, che porterà i ciclisti da Carcassonne a Bagnères de Luchon. Una tappa con ...

Accordo Sky con Perform DAZN - le doMande e le risposte ai dubbi più frequenti : Sky ha raggiunto un Accordo con Perform per completare l’offerta di calcio per i propri abbonati. Alle 7 partite di Serie A per ogni giornata - con 16 big match su 20 a stagione - e a tutta la Champions League, l’Europa League e la Premier League, si potranno agg...

La lettera aperta di Sean Murray alla community di No Man's Sky : "personalmente ho commesso degli errori" : C'è chi lo ha definito il nuovo Peter Molyneux per le promesse non mantenute e per le feature non inserite all'interno di No Man's Sky e chi invece ha visto solo un giovane sviluppatore e un giovane piccolo team alle prese con un progetto forse troppo ambizioso per il loro stesso bene. Al di là degli schieramenti, Sean Murray è tornato a parlare di No Man's Sky in vista dell'uscita su Xbox One e dell'arrivo dell'aggiornamento NEXT che finalmente ...

Milan - Sky conferma : Gandini DG dalla prossima settiMana - Gazidis AD : Sky Sport conferma che Umberto Gandini dalla prossima settimana sarà il nuovo direttore generale del Milan . Anche per lui, come per il brasiliano, si tratta di un ritorno in rossonero. Entrambi sono ...

Murray : "sono orgoglioso del No Man's Sky che abbiamo lanciato nel 2016" : Il lancio di No Man's Sky non è di certo stato semplice a causa di una comunicazione troppo spesso poco chiara e poco onesta con un pubblico che nonostante tutto ha in molti casi apprezzato il lavoro di Hello Games. Quel progetto estremamente ambizioso non era assolutamente perfetto ma è riuscito a farsi amare da una fetta di pubblico e di critica spingendo la software house a un continuo lavoro che si è tradotto in aggiornamenti e nuovi ...

Tour de France 2018 - i dubbi del Team Sky. Sia per Froome sia per Thomas la terza settiMana sarà un’incognita : Il Team Sky ha letteralmente dominato la scena durante la seconda settimana del Tour de France 2018. Geraint Thomas ha conquistato due delle tre tappe sulle Alpi, tra cui la mitica salita sull’Alpe d’Huez, grazie alle quali ha ottenuto la maglia gialla che conserva tuttora sulle proprie spalle. Chris Froome insegue il compagno di squadra nella classifica generale con un ritardo di 1’39”. Attualmente permangono i dubbi ...

