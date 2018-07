huffingtonpost

: RT @sruotolo1: #camorra si è pentito Nicola Schiavone, il figlio di Sandokan, il capo del clan dei Casalesi. È la prima volta che si pente… - fairybloom1 : RT @sruotolo1: #camorra si è pentito Nicola Schiavone, il figlio di Sandokan, il capo del clan dei Casalesi. È la prima volta che si pente… - michelechiscusa : RT @sruotolo1: #camorra si è pentito Nicola Schiavone, il figlio di Sandokan, il capo del clan dei Casalesi. È la prima volta che si pente… - nocefra1 : RT @HuffPostItalia: Nicola Schiavone, figlio del capoclan dei Casalesi 'Sandokan', diventerà collaboratore di giustizia. È svolta per chi i… -

(Di mercoledì 25 luglio 2018), primogenito deldeiFrancesco ", ha deciso di collaborare con la giustizia. Il rampollo del boss, in carcere dal 2010, sta scontando al 41bis gli ergastoli avuti per cinque omicidi: per l'assassinio di Francesco Buonanno, Modestino Minutolo e Giovan Battista Papa, tre affiliati al clan uccisi per uno 'sgarro' a Villa di Briano, e per il duplice omicidio Salzillo-Prisco, avvenuto nel marzo 2009 a Cancello e Arnone. L'ultimo episodio fece scalpore perché una delle vittime, Antonio Salzillo, era nipote del fondatore del clan deiAntonio Bardellino, ucciso in Brasile nel 1988.jr fu arrestato nel maggio 2010; per gli inquirenti sarebbe stato lui a prendere in mano le redini del clan dopo l'arresto del padre, avvenuto nel luglio 1998. La collaborazione dipotrebbe aprire scenari importanti, ...