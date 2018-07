Niccolò Fabi racconta cosa è successo dopo la morte della figlia | come ha trasformato il

Niccolò Fabi : "Ho trasformato il dolore per la morte di mia figlia Lulù in amore verso i più fragili" : "La verità è che siamo un Paese di esseri umani con grandi entusiasmi, generosità, slanci. Un Paese sentimentale, che dà grandi prove di collettività nelle emergenze. Ma di fatto siamo solisti, non orchestre, imbrigliati fra i tanti cavilli burocratici". Il 3 luglio 2010, a 22 mesi, la figlia di Niccolò Fabi, muore per una meningite fulminante all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. In sua ...