Nei cieli di Assisi arrivano i droni Tre giorni di eventi per un meeting unico nel

Astronomia : la sonda Maven osserva le aurore Nei cieli marziani : Le aurore colorano i cieli terrestri con suggestivi giochi di luce, ma la Terra non è l’unico pianeta che può godere di questo spettacolo. La sonda Nasa Maven, ha individuato un particolare tipo di aurora nei cieli marziani in un’area dove questo fenomeno è piuttosto difficile da osservare. Il team di Maven (Mars Atmosphere e Volatile Evolution mission) studia l’atmosfera del pianeta rosso con lo spettrografo Iuvs e ha osservato che a volta la ...

I falchi a "servizio" Nei cieli dell'isola. Una delibera autorizza l'uso dei rapaci come sentinelle : Lo ha deciso oggi la Giunta su proposta dell'assessora della Difesa dell'ambiente Donatella Spano. "Abbiamo deciso di regolamentare, secondo precise linee guida e nel rispetto delle norme sul ...

La rivoluzione Nei cieli : servono 43mila nuovi aerei : Una rivoluzione che da qui ai prossimi 20 anni cambierà il volto dello spazio aereo di tutto il mondo e che secondo l'outlook di Boeing, colosso aerospaziale Usa, avrà un impatto nell'economia pari a ...

Airbus contro Boeing : guerra Nei cieli alla conquista del mercato : Dopo l'operazione Airbus-Bombardier per l'A220, la Boeing ha subito annunciato una nuova joint venture nel redditizio segmento del medio/corto raggio

Il giorno record Nei cieli mondiali : oltre 200 mila voli in 24 ore : come se circa mezza popolazione residente in Italia avesse preso un volo. In un giorno. Per andare in tutto il mondo. E con un decollo ogni meno di mezzo secondo. Il 30 giugno è stato il più «trafficato» di quest'anno per i cieli del nostro pianeta secondo il sito che traccia gli spostamenti dei velivoli ...

I caccia dell'Aeronautica Militare intercettano un aereo non identificato Nei cieli italiani : Due velivoli Eurofighter del 36° Stormo di Gioia del Colle hanno intercettato questa mattina, attorno alle 10, nei cieli italiani un aereo non identificato. I caccia dell'Aeronautica Militare, in ...

Finisce in Parlamento l'inseguimento fantasma a un "Ufo" Nei cieli del Canavese : Oggi in aula l'interpellanza al ministro della Difesa su quello che molti testimoni hanno descritto come il volo a bassissima quota di due caccia e un oggetto non identificato: "Aeronautica reticente"

Finisce in Parlamento l'inseguimento fantasma dei caccia Nei cieli del Canavese : Oggi in aula l'interpellanza al ministro della Difesa su quelli che diversi testimoni hanno raccontato come l'inseguimento a un "Ufo" da parte di due caccia militari: "Aeronautica reticente"

"Un ufo Nei cieli della Russia". Ma è solo il lancio di un razzo : In molti hanno pensato agli ufo, non appena hanno visto una sorta di "medusa" apparire nel cielo. Ma la realtà è molto più semplice. Come riporta il Sussidiario, "in tanti sono rimasti con il naso all'insù ad ammirare, sbalorditi e senza risposte, quanto stava accadendo nel cielo notturno di diverse città russe, tra cui Jaroslavl, nella Russia europea". Proprio le città in cui in questi giorni si stanno giocando i Mondiali. Cosa stava ...

Animali : il grifone è guarito ed è tornato a volare Nei cieli della Basilicata : Da alcuni giorni il rapace vola nuovamente libero nel Parco del Pollino, in Basilicata, inanellato e dotato di strumentazione gps che ne permetterà un monitoraggio costante. “Goldrake” detto “Goldric”, è questo il nome dato al giovane esemplare maschio di grifone che lo scorso autunno, deviando dalla sua rotta migratoria, aveva urtato i cavi dell’alta tensione nei pressi di Firenze, ferendosi seriamente. Soccorso e ...

Avvistamento Ufo inseguito da due caccia Nei cieli di Torino : Avvistamento Ufo inseguito da due caccia nei cieli di Torino L’Avvistamento di un Ufo inseguito dai due caccia nei cieli del Torinese verificato a Corio (Torino) il 6 giugno scorso, alle 21 ha fatto mobilitare i Carabinieri dopo le segnalazioni dei residenti. L’Ufo emanante un forte bagliore dopo aver sorvolato il centro abitato di Corio, si è velocemente allontanato alla vista di due aerei verosimilmente militari», sostengono gli ...

Ufo Nei cieli a Torino. I residenti : 'Si è allontanato alla vista di due caccia' : Oggetto misterioso nei cieli della provincia di Torino. Un 'forte bagliore emanato da un oggetto non identificato che si è poi allontanato alla vista di due aerei probabilmente militari' è stato ...

"Ufo inseguito da due aerei" : giallo Nei cieli di Corio/ Testimonianze shock ma il Cun prende le distanze : "Ufo inseguito da due aerei": il presunto avvistamento nei cieli di Corio è mistero. Tante sconvolgenti Testimonianze ma gli esperti del Cun prendono le distanze.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 17:21:00 GMT)

World Ocean Day : BluFishmob - pesci volanti Nei cieli di Milano : Gli Oceani soffrono oggi una condizione sempre più problematica. La pesca eccessiva è solo una delle cause di questa situazione, ma certamente gioca un ruolo fondamentale: il 90% delle risorse ittiche sono soggette a sovrappesca o sfruttate al massimo. Gli Oceani sono un bene irrinunciabile per il nostro pianeta: le risorse ittiche rappresentano una fonte alimentare e di reddito fondamentale per oltre 800 milioni di persone[1]. Se la tendenza ...