calabria.weboggi

: Lamezia, negato rito abbreviato a 34enne che travolse e uccise finanziere. Udienza rinviata al 10 dicembre… - InfoLtnews : Lamezia, negato rito abbreviato a 34enne che travolse e uccise finanziere. Udienza rinviata al 10 dicembre… - LameziaClick : Negato il rito abbreviato al 34enne che travolse e uccise finanziere a Lamezia - OggiSud : Negato il rito abbreviato al 34enne che travolse e uccise finanziere a Lamezia -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Si è svolta stamattina l'udienza, rinviata mercoledì scorso, per il giudizio immediato per omicidio stradale e guida in stato di ebrezza che vede imputato F.G.,diTerme, per la morte ...