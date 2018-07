Nazionale | Pirlo sarà il vice di Mancini

Pirlo torna in Nazionale : sarà vice di Mancini : Secondo quanto appreso da Ansa , Andrea Pirlo è pronto a torna re in Nazionale . Il campione del mondo di Germania 2006 ricoprirà il ruolo di secondo del ct Roberto Mancini , la trattativa è praticamente conclusa, resta solo da limare l'ultimo dettaglio: c'è da verificare la compatibilità con il ...

