Nazionale | Pirlo sarà il vice di Mancini | nasce la nuova era azzurra

Calcio - Andrea Pirlo vice di Roberto Mancini? Il Maestro pronto al ritorno in Nazionale : Andrea Pirlo sarebbe pronto a vestire i panni del vice di Roberto Mancini, attuale CT della Nazionale Italiana. Il Maestro, che si è ritirato dal Calcio giocato, potrebbe tornare in azzurro e supportare l’allenatore nel tentativo di far rinascere il nostro movimento dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018. L’ex centrocampista di Milan e Juventus, come riporta l’Ansa, dovrebbe completare l’organico dei ...

Nazionale - MANCINI/ “Chiamerò Balotelli. Pirlo nello staff? Ne ho parlato con Costacurta e Oriali...” : NAZIONALE, MANCINI/ “Voglio riportare l’Italia dove merita, Balotelli e Buffon? Parlerò con entrambi”. La presentazione del nuovo commissario tecnico della selezione azzurra(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 16:00:00 GMT)