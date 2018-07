Nazionale | in arrivo Pirlo | sarà il vice di Mancini

Prima la Baviera - poi Bruxelles L'anti-Ue Kurz guida l'Unione In arrivo l'interNazionale populista : Il premier austriaco Sebastian Kurz guiderà l'Unione europea per sei mesi. Il primo obiettivo sono le elezioni in Baviera in ottobre, poi quelle Europee di maggio. Sempre più vicina l'Internazionale populista che spaventa Bruxelles Segui su affaritaliani.it

Prima la Baviera - poi Bruxelles L'anti-Ue Kurz guida l'Unione In arrivo l'interNazionale populista : Il premier austriaco Sebastian Kurz guiderà l'Unione europea per sei mesi. Il primo obiettivo sono le elezioni in Baviera in ottobre, poi quelle Europee di maggio. Sempre più vicina l'Internazionale populista che spaventa Bruxelles Segui su affaritaliani.it

G7 - in arrivo un documento unitario sul commercio interNazionale. Trump : “Riammettiamo la Russia” : G7, in arrivo un documento unitario sul commercio internazionale. Trump: “Riammettiamo la Russia” Sembra che i partecipanti al G7 abbiano raggiunto un accordo e con tutta probabilità al termine dei lavori arriverà un documento comune sul commercio. A dichiararlo sarebbero state fonti dello staff del presidente francese, Emmanuel Macron, e la stessa cancelliera Angela Merkel. […] L'articolo G7, in arrivo un documento unitario sul commercio ...