Nautica – Baglietto presenta il nuovo 48m in anteprima mondiale a Cannes e Monaco

sportfair

: Baglietto presenta il nuovo 48m in anteprima mondiale a Cannes e Monaco - MegaSuperLarge : Baglietto presenta il nuovo 48m in anteprima mondiale a Cannes e Monaco - ElenaRossetti78 : RT @PCA_Broker_SpA: PCA con @BagliettoY per la #nautica: - PCA_Broker_SpA : PCA con @BagliettoY per la #nautica: -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Saloni Nautici diil48m in, storico cantiere spezzino parte del Gruppo Gavio, parteciperà ai prossimi Saloni nautici europei con un’: il48m T-Line, l’ultima costruzione con scafo dislocante in acciaio e alluminio. Il48m sarà presente alYachting Festival (SYE 225/ormeggio SYE 036), dall’11 al 16 settembre 2018, e alYacht Show (QE15), in programma dal 26 al 29 settembre. In procinto di essere varato presso il cantiere spezzino, il48m, evoluzione del MY Andiamo, porta la firma, per gli esterni, di Francesco Paszkowski Design. Gli interni sono invece ad opera dell’Interior Design del cantiere. Il layout è classico e prevede 4 cabine ospiti sul ponte inferiore e cabina armatoriale a tutta larghezza sul ponte principale. Molti i punti di forza di questo ...