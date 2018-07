Napoli | violentata per tre volte nella stessa sera Anche dal soccorritore

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 luglio 2018)da due ragazzi appena conosciuti a una festa. E poi di nuovo stuprata, poche ore dopo, da quello che si era offerto come. La storia è avvenuta a marzo, in centro a, ed è diventata pubblica con l’inizio del processo. La vittima: una 18enne inglese che si trovava in Italia come ragazza alla pari. Gli stupratori, invece, figli di famiglie benestanti. A far partire le indagini dei carabinieri il racconto della ragazza che però nel corso delle settimane è stato reso solido dalle conversazioni su whatsapp dei violentatori che hanno commentato quello che è successo, se ne sono vantati fino a insultare la ragazza di cui avevano abusato. L’inizio di tutto, secondo la ricostruzione in aula del pm Raffaello Falcone riportata dal Corriere della, è stata una festa di ragazzi stranieri che stavano facendo l’Erasmus all’Istituto orientale. ...