Napoli | turista inglese stuprata due volte | anche dal soccorritore

Napoli choc : «Io - stuprata due volte anche dal soccorritore». Il dramma di una turista : Una giornata choc per una giovane turista inglese di passaggio a Napoli . La ragazza ha raccontato di essere stata violentata nella stessa sera prima da due giovani, poi da un terzo che diceva di...

Napoli - turista inglese stuprata 2 volte : anche da soccorritore/ Ultime notizie : emergenza dopo Reggio Emilia? : Napoli , 18enne turista inglese : “Io violentata 2 volte , anche dal soccorritore ”. Ultime notizie , orrore in Campania, dove una giovane straniere è stata stuprata a ripetizione(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 01:00:00 GMT)

Turista stuprata a Napoli - tre studenti accusati. I messaggini finiscono agli atti : 'Mi è sembrato che ti piacesse' : Violentata a più riprese in pieno centro cittadino. Abusata per ore da tre studenti conosciuti nel corso di una festa di studenti universitari. È accaduto nei pressi di via Mezzocannone, lo scorso tre ...