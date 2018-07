Napoli | Milik e Inglese al lavoro per convincere Ancelotti

Napoli - settimana decisiva per valutare Milik ed Inglese. Rodrigo in pole : La Gazzetta dello Sport svela le tempistiche per la ricerca di un nuovo attaccante in casa Napoli : 'Resta il dato di fatto che Ancelotti si è riservato questa settimana per valutare meglio Milik e poi chiederà il ...

CAVANI AL Napoli / Ultime notizie - De Laurentiis chiude le porte al Matador e torna in campo Milik! : CAVANI al NAPOLI, si può: Ultime notizie, il centravanti uruguaiano può dare l'addio al Paris Saint Germain, de Laurentiis prova a fare il colpo per l'attacco(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 21:19:00 GMT)

Napoli - De Laurentiis chiude a Cavani : «Basta! Il nostro top player è Milik» : Dopo il primo appuntamento di ieri, e le critiche che ha portato con sé, torna a parlare in radio Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli che risponde alle mille voci di calciomercato...

Alternativa a Milik - per il Napoli in attacco rispunta l'idea Belotti : Da una parte i sogni Cavani e Benzema; dall'altra le idee di calciomercato destinate a diventare trattative. Il Napoli cerca un attaccante affidabile per il tecnico Carlo Ancelotti e in grado di ...

Napoli - idea Balotelli : Inglese e Milik non esaltano Ancelotti : Napoli - I contatti tra Ancelotti e De Laurentiis sono frequentissimi, anche più volte al giorno, per dare un'accelerazione sul mercato del Napoli, finora già parecchio movimentato. C'è già Verdi, l'...

Napoli - Milik : "L'infortunio? La mia ispirazione è Ronaldo" : Mi hanno detto che dopo il secondo grave infortunio è riuscito a vincere la Coppa del Mondo nel 2002 da capocannoniere. Le gesta del brasiliano sono state per me fonte di ispirazione. Magari ...

Karim Benzema al Napoli?/ Real Madrid - è il pupillo di Carlo Ancelotti : se parte Milik... (calciomercato) : Karim Benzema al Napoli? Calciomercato, l'attaccante francese potrebbe dare l'addio al Real Madrid, Carlo Ancelotti è un suo grande estimatore: le ultime(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 08:57:00 GMT)

Milik scivola al delfinario : che paura per il Napoli! : ROMA - Solo un grande spavento per Arkadiusz Milik , e per i tifosi del Napoli , . Nel suo giorno di riposo l'attaccante della Polonia è andato a visitare il delfinario di Sochi e mentre era lì ...

Napoli - Milik : 'Secondo posto amaro. Scudetto? Dispiace - ma ci riproveremo subito' : Arek Milik si è ripreso il Napoli. Il finale di stagione positivo ha certificato la completa guarigione dell'attaccante polacco, che ora è pronto a combattere anche nel Mondiale di Russia, prima di ...

Napoli - Milik : 'Il secondo posto brucia - l'obiettivo era lo scudetto' : ...Milik si fa portavoce della delusione del Napoli per la mancata vittoria del campionato ' anche se abbiamo battuto la Juve sul suo campo e per i nostri tifosi è la partita più importante al mondo - ...

Napoli-Crotone 2-0 | La diretta Esce un grande Milik per Mertens : Il Napoli di Sarri, reduce dalla vittoria di Marassi sulla Sampdoria e per la prima volta in questo campionato aritmeticamente fuori dalla lotta per la conquista dello scudetto, saluta i propri...

