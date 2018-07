Napoli | le verità di Hamsik | “volevo fare il tennista | Nadal il mio idolo! Cina? Mi

sportfair

: @Vincenz88948851 ovviamente il siriano all’università orientale di Napoli che hai incontrato stamattina ha la verità in tasca. - Rooob1 : @Vincenz88948851 ovviamente il siriano all’università orientale di Napoli che hai incontrato stamattina ha la verità in tasca. - SiamoPartenopei : 'Il Napoli prenderà Balotelli?'. Alvino risponde ad un tifoso: 'A dire la verità...' - MolixAngelo : @liviovarriale @antoniocard7 @liviovarriale in verità secondo me ci può essere il doppio colpo da Mendes se escono… -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Mareksvela un particolare retroscena sulla sua passione per il tennis e il suo idolo Rafa: successivamente il capitano delparla del suo possibile trasferimento inA volte le carriere di alcuni sportivi si decidono in base ad una scelta, spesso fatta da bambini, quella legata al classico ‘cosa vuoida grande?’. Marek, uno dei migliori centrocampisti del calcio moderno, nonchè capitano del, ha ‘rischiato’ di non intraprendere mai la carriera di calciatore, per dedicarsi al… tennis! L’ha rivelato lo stesso centrocampista slovacco, che poi si è concentrato proprio sulla sua permanenza alcommentando le offerte arrivate dalla: “se non avessi fatto il calciatore mi sarebbe piaciuto molto giocare a tennis.è il mio idolo.? Mi avrebbe cambiato la vita e ho detto che volevo ...