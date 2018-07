Napoli | Koulibaly chiede 5 milioni per il rinnovo | folle offerta dello United

Napoli - De Laurentiis : "Ho rifiutato 100 milioni per Koulibaly" : Aurelio De Laurentiis fa la sua rivelazione quotidiana sulla radio ufficiale, Kiss Kiss Napoli. "Ho detto di no ad un affare di cento milioni di euro". Sarebbe stato il Manchester United a farsi ...

Napoli : offerta shock per Koulibaly - rifiutati 100 milioni : “É vero, abbiamo avuto un’offerta da cento milioni di euro dalla Premier per Koulibaly, ma non trattiamo la sua cessione”. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis su Radio Kiss Kiss Napoli dal ritiro azzurro di Dimaro. L’assalto dall’Inghilterra era emerso nei giorni scorsi, ma lo stesso De Laurentiis proprio ieri, rispondendo a una domanda su un possibile rinnovo di contratto per il ...

Napoli - rifiutati 100 milioni per Koulibaly : E' vero, abbiamo rifiutato un'offerta di 100 milioni per Koulibaly dalla Premier ". Lo dice il presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis, ai microfoni della radio ufficiale del club azzurro nella ...

Calciomercato Napoli – De Laurentiis svela l’incredibile rifiuto : “no ad un’offerta di 100 milioni per Koulibaly” : Aurelio De Laurentiis parla delle mosse di mercato del Napoli e del rifiuto all’offerta folle per Koulibaly “E’ vero, abbiamo rifiutato un’offerta di 100 milioni per Koulibaly dalla Premier”. Lo dice il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ai microfoni della radio ufficiale del club azzurro nella rubrica ‘vero o falso’. “Napoli interessato a Giroud e Llorente? Sono meravigliato da ...

Napoli - De Laurentiis : 'Ho rifiutato 100 milioni per Koulibaly' : 'E' vero, abbiamo avuto un'offerta da cento milioni di euro dalla Premier per Koulibaly, ma non trattiamo la sua cessione'. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, nel corso del ...

Napoli - rifiutati 100 mln per Koulibaly : ANSA, - Napoli, 24 LUG - "É vero, abbiamo avuto un'offerta da cento milioni di euro dalla Premier per Koulibaly, ma non trattiamo la sua cessione". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De ...

Napoli - Koulibaly : “valgo 100 milioni? Non ditelo ai miei genitori” : “Dite che valgo 100 milioni di sterline? Se lo dite ai miei genitori credo si metteranno a ridere… Comunque di solito è il mercato a fare il prezzo di un calciatore, ma io non penso assolutamente al mio futuro e ora sono concentrato al 100% solo sulla partita di domani con la Colombia e al Mondiale con il Senegal visto che abbiamo lavorato tre anni per essere qui”. Così il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha parlato del ...

Napoli - Koulibaly elogia Ancelotti : “è un grande” : “A Napoli con Sarri ci siamo divertiti molto, mi dispiace che se ne sia andato ma ora abbiamo un grande allenatore come Carlo Ancelotti e sappiamo di poter vincere qualcosa con lui”. Lo ha detto Kalidou Koulibaly al portale inglese Talksport dopo la vittoria del Senegal sulla Polonia ai Mondiali di Russia 2018. Il difensore ha elogiato Sarri: “Il Chelsea – ha detto Koulibaly – deve aspettarsi un bel calcio perché ...

Napoli - Koulibaly elogia Ancelotti : ANSA, - Napoli, 20 GIU - "A Napoli con Sarri ci siamo divertiti molto, mi dispiace che se ne sia andato ma ora abbiamo un grande allenatore come Carlo Ancelotti e sappiamo di poter vincere qualcosa ...

Calciomercato Napoli - Koulibaly tentato dal Barcellona : Napoli - Un'altra telefonata per sentire l'umore dei suoi calciatori. L'ha fatta Ancelotti, ieri, soffermandosi con Koulibaly , il difensore che reputa indispensabile per la difesa del suo Napoli . ...

Napoli - Koulibaly parla del metodo Sarri : “allenamenti folli - giocavo anche se ero stremato” : Kalidou Koulibaly ha parlato della sua esperienza al Napoli, con il rapporto con Sarri dapprima non eccellente e poi decollato nelle ultime annate Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly, ha parlato della sua annata partenopea terminata da poche settimane. Il club ha deciso di cambiare guida tecnica allontanando Sarri per accogliere Ancelotti. Il difensore, parlando a So Foot, ha detto la sua sul tecnico che si appresta a lasciare ...

Napoli - Koulibaly : 'Allenamenti con Sarri erano da pazzi - ma mi ha fatto vedere il calcio in un modo nuovo' : Il Napoli riparte da Carlo Ancelotti. Dopo un triennio memorabile con Maurizio Sarri in panchina, è l'ora del cambiamento per gli azzurri, a caccia di uno Scudetto che sarebbe storico. A campionato ...

Calciomercato Napoli : Koulibaly costa 120 milioni - : Ho iniziato a giocare a calcio quando ho visto la Francia vincere la Coppa del Mondo 98. Ho sognato di poter giocare un Mondiale, e sono alle porte del mio sogno. Il Napoli? Credo di essere arrivato ...

Il Chelsea vuole anche Koulibaly. Ma lui : "Napoli tiene a me" : Nei desideri del Chelsea, il 'principe azzurro' della favolosa notte all'Allianz Stadium, vale a dire Kalidou Koulibaly, dovrebbe diventare 'un uomo in Blues'. A maggior ragione se a precedere il ...