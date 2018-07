Napoli | il consigliere comunale immigrato che non sa l' italiano

ilgiornale

: RT @Libero_official: Roba da matti, ma è tutto vero. Lui è il primo consigliere comunale extracomunitario nella storia del comune di Napoli… - _Identitaeulero : RT @Libero_official: Roba da matti, ma è tutto vero. Lui è il primo consigliere comunale extracomunitario nella storia del comune di Napoli… - marcomilo84 : RT @RosannaRuscito: Napoli, il consigliere extracomunitario che in consiglio dovrebbe aver diritto di 'parola e ascolto' in rappresentanza… - fiscantonio : RT @Libero_official: Roba da matti, ma è tutto vero. Lui è il primo consigliere comunale extracomunitario nella storia del comune di Napoli… -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Lo aveva già detto lui per primo, durante la seduta di ieri del consigliodi: "Quest'estate studierò per parlare meglio l'", probabilmente consapevole delle sue difficoltà con la nostra lingua e del delicato ruolo che stava per apprestarsi a ricoprire.Sì perché Viraj Prasanna Mihindukulasuriya Fernando - o semplicemente Viraj - non è unqualunque ma il nuovoaggiunto della città di, eletto lo scorso 16 luglio in rappresentanza di tutte le comunità straniere presenti sul territorio del comune partenopeo. A fronte di un'affluenza di 734 votanti - quasi il 65 per cento di coloro che si erano iscritti alle liste elettorali - Viraj è stato infatti proclamato vincitore con 504 preferenze, staccando nettamente il principale contendente, il bengalese Rajib Sayed, che ha invece portato a casa 230 voti. Numeri forse un po' esigui, ...