Napoli | De Laurentiis allo scoperto | “Sì | arriva Arias Su Koulibaly dico che…”

Calciomercato Napoli - De Laurentiis su Arias : “stiamo trattando” : “Per Arias ormai siamo ai minuti conclusivi, stiamo trattando”. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nel corso del suo intervento quotidiano su Radio Kiss Kiss Napoli dal ritiro di Dimaro. Il Napoli sta quindi concludendo le trattative per l’acquisto del terzino destro colombiano, 26 anni, che dal 2013 gioca in Olanda, nel Pavia Eindhoven. De Laurentiis ha però precisato: ” La cosa strana ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis annuncia un colpo per la prossima stagione : 1/8 AFP/LaPresse ...

Napoli - De Laurentiis ricorda Marchionne : 'Il più grande manager degli ultimi 20 anni' : Una grande perdita per il mondo dell'imprenditoria. #ADL - AurelioDeLaurentiis, @ADeLaurentiis, July 25, 2018

De Laurentiis ed il mercato del Napoli : arriva Arias - le richieste di Samp e Cagliari : De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato dell’arrivo del terzino di fascia destra colombiano Arias ma non solo… Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha fatto il suo consueto punto sul calciomercato. Intervistato da Radio Kiss Kiss, il patron ha svelato l’arrivo di Arias per la fascia destra: “Penso che ormai siamo ai minuti conclusivi, stiamo trattando. La cosa strana è che stiamo trattando due ...

Napoli - De Laurentiis : "Ho rifiutato 100 milioni per Koulibaly" : Aurelio De Laurentiis fa la sua rivelazione quotidiana sulla radio ufficiale, Kiss Kiss Napoli. "Ho detto di no ad un affare di cento milioni di euro". Sarebbe stato il Manchester United a farsi ...

De Laurentiis : 'Llorente al Napoli? Fandonie...' : TORINO - Poco prima di lasciare Dimaro Folgarida, quartier generale del ritiro azzurro, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis , ha dato vita all'ultima puntata del 'True or False' degli ...

Calciomercato Napoli – De Laurentiis svela l’incredibile rifiuto : “no ad un’offerta di 100 milioni per Koulibaly” : Aurelio De Laurentiis parla delle mosse di mercato del Napoli e del rifiuto all’offerta folle per Koulibaly “E’ vero, abbiamo rifiutato un’offerta di 100 milioni per Koulibaly dalla Premier”. Lo dice il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ai microfoni della radio ufficiale del club azzurro nella rubrica ‘vero o falso’. “Napoli interessato a Giroud e Llorente? Sono meravigliato da ...

Napoli - De Laurentiis : 'Ho rifiutato 100 milioni per Koulibaly' : 'E' vero, abbiamo avuto un'offerta da cento milioni di euro dalla Premier per Koulibaly, ma non trattiamo la sua cessione'. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, nel corso del ...

Sarri su De Laurentiis / Il tecnico del Chelsea : "Non parlo più di lui e non voglio calciatori del Napoli" : Sarri su De Laurentiis, il tecnico del Chelsea chiude ogni rapporto con il suo ex Presidente al Napoli ribadendo che non ha volontà di parlare ancora di lui e dei calciatori azzurri.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 21:49:00 GMT)

Chelsea - Sarri : 'Volevo smantellare il Napoli? Non rispondo più a De Laurentiis' : 'Volevo smantellare il Napoli? Non voglio più rispondere a De Laurentiis'. Il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri preferisce non rispondere al suo ex presidente al Napoli, Aurelio De Laurentiis, che lo ...

Sarri : “volevo smantellare Napoli? Non rispondo più a De Laurentiis” : “Volevo smantellare il Napoli? Non voglio più rispondere a De Laurentiis”. Il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri preferisce non rispondere al suo ex presidente al Napoli, Aurelio De Laurentiis, che lo ha accusato di voler smantellare il club azzurro portando i giocatori migliori a Stamford Bridge. “Penso che i giocatori del Chelsea siano fortissimi e devo ringraziare quelli del Napoli, perché se sono qui forse è grazie a ...

Napoli - De Laurentiis : 'Chiesa forse tra un anno. Trattativa con il Psg per Mertens e Cavani? Falso' : Il presidente degli azzurri non si limita a parlare del possibile arrivo del colombiano, ma analizza in esclusiva ai microfoni di Sky Sport tutto il mercato della squadra vice campione d'Italia, ...

Napoli - è ancora De Laurentiis show : le ultime su Cavani e non solo… : Napoli, Aurelio De Laurentiis è tornato ad affrontare l’argomento Cavani, uno dei suoi pupilli recentemente accostato al club partenopeo Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è tornato a parlare di calciomercato. “Un giocatore che mi piace è Rodrigo – ha dichiarato il presidente a radio Kiss Kiss – un profilo che rientra nelle nostre strategie. Ma da qui a dire che lo prenderemo ne passa. Come ho spiegato ...

Napoli - De Laurentiis ha bocciato André Silva : Il Corriere dello Sport insiste facendo il nome di Cavani . Il Matador è in vacanza in Uruguay, ma si dice che sia molto stuzzicato dall'idea di poter ritornare al Napoli . Tuttavia le intenzioni non bastano, bisogna ...