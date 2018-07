Mura | il deputato velista M5S | ' Su di me solo falsità Il Movimento mi ha abbandonato'

M5s - Di Maio : “Mura? Deve dimettersi. Fare il deputato è un privilegio - giusto stare chiusi in Parlamento a lavorare” : “Non dovrebbe, doveva già” dimettersi. Così il vicepremier, Luigi Di Maio, sul caso del parlamentare velista, Andrea Mura, eletto nelle fila M5s, al centro di polemiche politiche per le assenze alla Camera. Le sue “sono dichiarazioni che non solo sono inaccettabili, ma bisogna considerare che i parlamentari, incluso io, sono dei privilegiati, hanno un lavoro da privilegiati con uno stipendi da privilegiati. Sono i primi che ...

Il deputato skipper Andrea Mura ha irritato i capigruppo M5s (e i navigatori veri) : Il parlamentare del M5s Andrea Mura, velista di professione, inaugura la figura del deputato testimonial. Solo una volta a Roma durante la settimana e, per il resto del tempo, "fa politica in barca" come ha ammesso in una lunga intervista al quotidiano La Nuova Sardegna nella quale risponde al collega di FI Ugo Cappellacci che lo ha accusato di assenteismo. "L'attività politica non si svolge solo in ...

M5s chiede le dimissioni del deputato velista Andrea Mura : “Non può trascurare mandato dei cittadini” : Il MoVimento 5 Stelle chiede le dimissioni di Andrea Mura, il deputato velista che ha affermato di poter continuare a fare politica anche dalla barca, giustificando così il suo elevato tasse di assenze in Parlamento. I capigruppo del M5s alla Camera e al Senato affermano: "Svolgere il ruolo di parlamentare è un privilegio, peraltro molto ben retribuito. È un incarico che richiede impegno quotidiano, lavoro, dedizione".--Linea dura del MoVimento ...

Camera - Cappellacci a Mura : “In Aula non c’è mai”. Il deputato-velista : “Politica si fa anche in barca. Al M5s l’avevo detto” : “Andrea Mura, hai perso la rotta?”: inizia così la polemica tra Ugo Cappellacci, deputato Fi e Andrea Mura, parlamentare M5s. Con un post sulla sua pagina Facebook, l’ex governatore della Sardegna ha accusato il suo compagno di banco a Montecitorio di essere stato assente al 96% delle votazioni in Aula. “E dimmi, hai rinunciato alla indennità nei mesi in cui eri assente? Non mi risulta” conclude Cappellacci, ...