Muore per salvare la sua cagnolina | ora Luna cerca una nuova casa

Genova - operaio Muore schiacciato da un mezzo durante lavori di potatura a Villa Banfi : La tragedia a Pegli, quartiere del ponente genovese. L'operaio, impegnato nei lavori di potatura, schiacciato da un mezzo che si sarebbe improvvisamente capovolto.

Parma - donna Muore per salvare la sua cagnolina assalita dalle vespe : Non ci ha pensato due volte: quando ha visto la sua cagnolina assalita da uno sciame di vespe lei si è messa in mezzo, a fare da scudo con il suo corpo, cercando così di salvarla. È morta così...

Infortuni : operaio Muore dopo aver inalato sostanza tossica nel Milanese : Milano, 24 lug. (AdnKronos) – Un 45enne è stato trovato senza vita dai colleghi di lavoro all'interno della ditta Olon di Rodano, in provincia di Milano, verosimilmente il decesso è legato a "inalazione di vapori di sostanza tossica", rende noto l'Areu. L'allarme all'interno del gruppo chimico è scattato pochi minuti dopo le 12. Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti personale dei ...

"L'ho fatto perché non dormiva". Muore a 8 mesi : la scoperta choc dei medici : Dovrà scontare quindici anni di carcere una giovane mamma serba. Si chiama Tanja Lakic Mahud ed è stata condannato da un tribunale di Belgrado per aver somministrato una dose di metadone alla figlioletta di otto mesi per farla dormire. Una dose così massiccia che ha provocato un'overdose mortale alla piccola. Questa è stata la giustificazione della donna: non riusciva in alcun modo a far smettere di piangere la bambina così,

Vicenza - perde il controllo dell'auto e si schianta : 46enne Muore andando a lavoro : Il tragico incidente stradale a Pojana Maggiore, in provincia di Vicenza. Monia Nalin, 46enne residente a Boschi Sant'Anna, nel Veronese, ha perso il controllo della sua Alfa Romeo 147 ed è uscita di strada schiantandosi contro un terrapieno. Nonostante gli interventi tempestivi di vigili del fuoco e Suem la donna è morta.

Metadone alla figlia di 8 mesi per farla smettere di piangere - piccola Muore per overdose : La mamma aveva tentato di dichiarare che sua figlia era morta per overdose dopo l'allattamento al seno poiché lei è tossicodipendente ma poi ha ammesso di averle somministrato Metadone perché non riusciva a calmarla.--Non riusciva in alcun modo a far smettere di piangere la figlioletta di appena 8 mesi così al culmine dello stress ha deciso di mettere in atto una gesto shock: ha somministrato alla bimba una dose massiccia di Metadone per farla

Palermo - operaio cade da una scala e Muore in Tribunale : Palermo, operaio cade da una scala e muore in Tribunale Palermo, operaio cade da una scala e muore in Tribunale

Palermo - operaio Muore cadendo da una scala : stava effettuando lavori in tribunale : Un operaio albanese di 48 anni è caduto da una scala ed è finito su un tavolo di vetro che, andando in frantumi, gli ha tranciato una gamba facendolo morire dissanguato.

Infortuni : operaio Muore in Tribunale Palermo - indaga Procura : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) – Un operaio, di cui non sono ancora state rese note le generalità, è morto nel tardo pomeriggio di oggi mentre stava eseguendo dei lavori al Palazzo di giustizia di Palermo. Per l'operaio non c'è stato niente da fare. La Procura di Palermo, diretta dal Procuratore Francesco Lo Voi, ha aperto un'inchiesta condotta da Carabinieri della Compagnia di piazza Verdi. Si sta cercando di capire la ...

Nonno Muore per salvare nipote : ANSA, - CASERTA, 23 LUG - La bandiera rossa, che avvisava che il mare era molto agitato e vietata dunque di bagnarsi era regolarmente esposta, così come la postazione del bagnino era lì dove doveva ...