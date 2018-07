wired

: Mr Robot, il creatore Sam Esmail farà un prequel a fumetti - micheleiurillo : Mr Robot, il creatore Sam Esmail farà un prequel a fumetti - comicus_it : Il creatore di Mr. Robot è a lavoro su un prequel a fumetti del serial: - bestserialit : Dal creatore dell'acclamato Mr. Robot -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) In attesa che la quarta stagione faccia il suo debutto il prossimo autunno, i fan di Mrsono stati sorpresi in questi giorni da una notizia riguardante l’universo narrativo della serie tv con protagonista Rami Malek. Il suo ideatore Sam, infatti, ha annunciato che realizzerà presto una serie achedaagli eventi della serie stessa. I fatti narrati si concentreranno dunque su ciò che è accaduto prima dell’inizio della prima stagione. Iniziata nel 2015, la serie racconta di un ingegnere di cybersicurezza dall’umore problematico, Elliot Alderson (Malek), che viene arruolato dal misterioso Mr(Christian Slate), a capo di un’associazione segreta di hacker che vuole rovesciare un’avida multinazionale, la Ecorp. La fsociety, questo il nome dell’associazione, agisce nell’ombra proprio per ribaltare gli equilibri ...