Mourinho | Così lo United non è da titolo

Mourinho sbotta : “così lo United non è da titolo” : “Così com’è il Manchester United non è da titolo”. A Josè Mourinho non basta la campagna acquisti fin qui fatta (Fred e Dalot) e dice di “non avere una rosa all’altezza di Liverpool e Chelsea. Servono rinforzi se vogliamo lottare per il titolo”. Parlando in conferenza stampa a Los Angeles, in occasione del torneo Icc, lo ‘Special One’ ha spiegato che i Red Devils sono incompleti e cos’ ...