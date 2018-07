Moto Gp Yamaha | Rossi | «Quindici anni fa era tutto più romantico»

MotoGp – Zarco e il segreto dei problemi Yamaha : “ecco perchè non vince” : Johann Zarco, il momento grigio e le vittorie che non arrivano in casa Yamaha: le parole del francese della Tech3 Un po’ di meritato relax, per i piloti della MotoGp prima di un agosto di fuoco, importantissimo per la stagione. I campioni delle due ruote stanno ricaricando le energie in vista della seconda, fondamentale, parte della stagione 2018. Momento complicato per Johann Zarco, dopo un inizio positivo, il francese della Tech 3 ...

MotoGp – Arrivata l’ufficialità : Monster title sponsor Yamaha dal 2019 : Adesso è ufficiale: Yamaha ha un nuovo title sponsor. Monster al fianco del team di Iwata dal 2019 Se ne parlava da tempo ormai, ma adesso è Arrivata l’ufficialità: la Yamaha ha detto addio alla Movistar per stringere un accordo con un nuovo sponsor. A partire dalla prossima stagione di MotoGp, la squadra di Iwata avrà il nome di Monster Energy Yamaha MotoGp e, probabilmente, avrà uno stravolgimento nella livrea. Monster è infatti il ...

MotoGP - la classe eterna di Valentino Rossi. Spinge la Yamaha oltre i limiti - dopo la sosta può provare l’attacco : Il tracciato del Sachsenring (Germania), sede del nono round del Mondiale 2018 di MotoGP, non era mai stato così amico di Valentino Rossi. Questo toboga tedesco, sinistrorso (10 delle 13 curve a sinistra), non faceva impazzire lo stile di guida del “Dottore“. Il venerdì e quel 17° posto al termine delle PL2 non lasciavano presagire nulla di buono eppure, come al solito, il campione ha messo la sua zampata. Il secondo posto di ieri, ...

MotoGP - Mondiale 2018 : Valentino Rossi va oltre i limiti della Yamaha. Ma Marc Marquez sembra imprendibile : A fine gara, per l’ennesima volta, è arrivato puntuale il grido d’aiuto di Valentino Rossi. “La moto si guida bene, ma ci serve di più in accelerazione. Io e Maverick stiamo facendo un grande lavoro. Però dal Giappone devono darci una mano…“. Parole dette col sorriso, come sempre, ma non per questo non amare. Quello del Sachsenring è stato il quinto podio in nove gare per Rossi, bottino ottimo ma non soddisfacente ...

MotoGp - Marquez e quella sbirciatina alla Yamaha di Viñales : “era accanto a me - così ho guardato il suo cupolino per…” : Il pilota della Honda si gode la pole position al Sachsenring, svelando anche un retroscena sulla sbirciatina al cupolino di Viñales Marc Marquez dimostra di sentirsi completamente a suo agio sul circuito del Sachsenring, il pilota spagnolo infatti conquista l’ennesima pole in carriera sul tracciato tedesco, beffando di pochi millesimi Petrucci e Lorenzo. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Una qualifica complicata per lo spagnolo, come ...

MotoGP - Valentino Rossi : “Ripeto le stesse cose da un anno - la Yamaha non mi ascolta. I risultati non si vedono” : Valentino Rossi è letteralmente infuriato dopo il 17esimo posto ottenuto ieri nelle prove libere 2 del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore sta disputando una buona stagione ma quasi esclusivamente per meriti propri perché la Yamaha si mostra sempre più inferiore nei confronti delle Ducati e della Honda del Campione del Mondo. --Il centauro di Tavullia soffre questa situazione in cui non riesce a lottare per la ...

MotoGP - GP Germania : Sky Tech - Honda e Yamaha a confronto IL VIDEO : Lo hanno sottolineato entrambi i piloti Yamaha a cominciare da Valentino Rossi, che a sorpresa ha chiuso le seconde prove libere sul circuito del Sachsenring solo al 17esimo posto: "Il problema è ...

MotoGp – Terminate le Fp1 al Sachsenring : Iannone irraggiungibile - bene le Yamaha [TEMPI] : Andrea Iannone è una freccia sul circuito del Sachsenring: nella prima sessione di prove libere del Gp di Germania domina The Maniac, bene le Yamaha E’ iniziato il weekend di gara del Sachsenring: dopo le emozioni della giornata di ieri, durante la quale i piloti hanno incontrato la stampa per raccontare le sensazioni con le quali arrivano al Gp di Germania e, nella quale Pedrosa ha annunciato il suo addio alla MotoGp, i campioni ...

MotoGp – Vinales - il ritiro di Pedrosa e la pazza idea di uno stravolgimento in Yamaha : “un team Rossi-Morbidelli? Ecco cosa dico” : Le parole di Maverick Vinales dopo l’annuncio di Dani Pedrosa: lo spagnolo della Yamaha contento per la decisione presa dal suo connazionale, nonostante il desiderio di averlo nel nuovo team satellite L’argomento del giorno non può che essere l’annuncio d’addio alla MotoGp di Dani Pedrosa di oggi al Sachsenring. La gara di Valencia sarà l’ultima per il pilota di MotoGp, amatissimo e apprezzato in tutto il ...