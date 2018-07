Mostra di Venezia 2018 | il programma completo

Lady Gaga e Bradley Cooper alla Mostra del Cinema di Venezia 2018 con A star is born : Pictures, in associazione con Live Nation Productions e Metro Goldwyn Mayer Pictures, sarà nelle sale italiane dall'11 ottobre , distribuito nel mondo da Warner Bros. Pictures.

Lady Gaga alla Mostra di Venezia 2018 ad agosto con Bradley Cooper per il film È nata una stella - in anteprima fuori concorso : L'arrivo di Lady Gaga alla Mostra di Venezia sarà certamente uno dei momenti più attesi della prossima edizione della kermesse: la popstar e attrice sarà al Lido per presentare in anteprima e fuori concorso il film A Star Is Born (È nata una stella) di Bradley Cooper, regista e co-protagonista della pellicola. Già anticipata da voci di corridoio relative alla nuova edizione del Festival del Cinema di Venezia, la notizia è stata confermata ...

L'Apollo 11 atterra alla Mostra del Cinema di Venezia : alla vigilia del 49mo anniversario del primo atterraggio dell'uomo sulla Luna, con la missione Apollo 11 della Nasa, del 20 luglio 1969, da Venezia arriva la notizia che il 29 agosto sarà "Il primo uomo", film Universal diretto da Damien Chazelle e interpretato da Ryan Gosling, Jason Clarke e Claire

Cinema - "Il primo uomo" aprirà la 75esima Mostra di Venezia : Venezia, askanews, - Proprio alla vigilia del 49esimo anniversario del primo atterraggio dell'uomo sulla Luna, con la missione Apollo 11 della Nasa, del 20 luglio 1969, da Venezia arriva la notizia ...

Il film 'First Man' di Damien Chazelle aprirà in concorso la Mostra di Venezia : 'First Man' , titolo italiano 'Il primo uomo', diretto da Damien Chazelle , 'La La Land', 'Whiplash', e interpretato da Ryan Gosling, Jason Clarke e Claire Foy, prodotto dalla Universal Pictures, sarà ...

First Man di Damien Chazelle Film di apertura in prima mondiale della 75. Mostra di Venezia : First Man (titolo italiano: Il primo uomo) diretto da Damien Chazelle (La La Land, Whiplash) e interpretato da Ryan Gosling, Jason Clarke e Claire Foy, prodotto dallaUniversal Pictures, è il Film di apertura, in Concorso, della 75. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (29 agosto – 8 settembre 2018) diretta da Alberto Barbera e organizzata ...

Venezia75 : alla Mostra il cinema il Golem risplende in 4K : Il classico del cinema muto Il Golem – Come venne al mondo (Der Golem – Wie er in die Welt kam, 1920), scritto e diretto da Paul Wegener, è il film scelto per la serata di Pre-apertura di martedì 28 agosto della 75. Mostra Internazionale d’Arte cinematografica della Biennale di Venezia, che si terrà nella Sala Darsena (Palazzo del cinema) al Lido. Il Golem sarà proiettato in una nuova copia digitale tratta dal negativo originale ritenuto ...

'Il Golem' a pre-apertura Mostra Venezia : ANSA, - Venezia, 17 LUG - Il classico del cinema muto Il Golem - Come venne al mondo , 1920, , scritto e diretto da Paul Wegener, è il film di pre-apertura del 28/8 della 75/a Mostra del Cinema di ...

in Cina film della Mostra Venezia : ANSA, - Venezia, 27 GIU - Si aprirà giovedì 28 giugno a Pechino, e venerdì 13 luglio a Shanghai, la prima edizione della rassegna From Venice to China - Following the Silk Road, che presenterà al ...

Le provocazioni di Corrado Veneziano in Mostra a Roma : Linee rette, codici a barre, segni e marchi del mondo dell'economia e del web si riversano sulla tela che in tal modo diventa 'deposito di memorie' proteggendo lo spazio intimo dall'irrompere ...

Venezia si mette in Mostra : ... filmati, documenti e materiali per lo più inediti sull'intera storia della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, che è il più antico festival di cinema al mondo , nato nel 1932 al Lido di ...

Operette immorali - la dissacrante arte di Giuseppe Veneziano in Mostra a Pietrasanta. Le foto : Alla Futura Art Gallery sarà esposta una ventina di lavori che affronteranno i temi del mito, della storia, della fantasia e della cronaca, tipici della produzione di Veneziano, che per le sue opere ...

Michele Riondino padrino della 75. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia : L’attore Michele Riondino condurrà le serate di apertura e di chiusura della 75. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2018, diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta. Michele Riondino aprirà la 75. Mostra di Venezia nella serata di mercoledì 29 agosto 2018, sul palco della Sala Grande (Palazzo del Cinema al Lido) in occasione della cerimonia di inaugurazione, e ...

Venezia 2018 : chi è Michele Riondino - 'padrino' della Mostra del cinema : Nel 2012 Michele Riondino ha firmato la regia degli spettacoli teatrali La vertigine del drago e Siamo solo noi , che lo vedono anche interprete. Nel 2014 è stato il co-protagonista de Il giovane ...