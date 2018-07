Mostra di Venezia 2018 | da «A Star is Born» a «Suspiria» | i bei film che vedremo

Di Guadagnino - Martone e Minervini i tre film italiani in concorso alla Mostra del cinema di Venezia : ' Suspiria ' di Luca Guadagnino, ' Capri - Revolution ' di Mario Martone e ' What you gonna do when the world's on fire ' di Roberto Minervini sono i tre film italiani in concorso alla 75esima ...

Alla Mostra del cinema di Venezia i primi due episodi della serie L'Amica Geniale - dal bestseller di Elena Ferrante : I primi due episodi dell' Amica Geniale, la serie Hbo-Rai diretta da Saverio Costanzo e tratta dal primo volume della quadrilogia bestseller di Elena Ferrante, andranno a lla Mostra del cinema di ...

Alla Mostra del cinema di Venezia i primi due episodi della serie L'Amica Geniale - dal bestseller di Elena Ferrante : I primi due episodi dell' Amica Geniale, la serie Hbo-Rai diretta da Saverio Costanzo e tratta dal primo volume della quadrilogia bestseller di Elena Ferrante, andranno a lla Mostra del cinema di ...

Di Guadagnino - Martone e Minervini i tre film italiani in concorso alla Mostra del cinema di Venezia : ' Suspiria ' di Luca Guadagnino, ' Capri - Revolution ' di Mario Martone e ' What you gonna do when the world's on fire ' di Roberto Minervini sono i tre film italiani in concorso alla 75esima ...

Mostra del Cinema di Venezia 2018 - cosa dobbiamo aspettarci dalla 75esima edizione : "Sarà un'edizione ricca in tutti i sensi, un'edizione curiosa con molti film di genere ma d'autore, un tentativo di molti cineasti per ritrovare un rapporto più stretto con il pubblico", ci spiega Alberto Barbera nella giornata di presentazione alla stampa della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. La 75esima edizione si svolgerà, come di consueto, al Lido dal 29 agosto all'8 settembre prossimi "con molti ...

Mostra di Venezia 2018 - il programma completo : Finalmente, ecco il programma completo della 75esima Mostra del Cinema di Venezia, al Lido dal 29 agosto all'8 settembre 2018. L'edizione si preannuncia davvero scoppiettante. Da Luca Guadagnino (con il remake di Suspiria) a nomi come Damien Chazelle (suo il film d'apertura, First Man), Assayas, i fratelli Coen, Lanthimos le premesse sono eccellenti. Da notare in Orizzoni l'attesissimo La profezia dell'armadillo da ...

Lady Gaga e Bradley Cooper alla Mostra del Cinema di Venezia 2018 con A star is born : Pictures, in associazione con Live Nation Productions e Metro Goldwyn Mayer Pictures, sarà nelle sale italiane dall'11 ottobre , distribuito nel mondo da Warner Bros. Pictures.

Lady Gaga alla Mostra di Venezia 2018 ad agosto con Bradley Cooper per il film È nata una stella - in anteprima fuori concorso : L'arrivo di Lady Gaga alla Mostra di Venezia sarà certamente uno dei momenti più attesi della prossima edizione della kermesse: la popstar e attrice sarà al Lido per presentare in anteprima e fuori concorso il film A Star Is Born (È nata una stella) di Bradley Cooper, regista e co-protagonista della pellicola. Già anticipata da voci di corridoio relative alla nuova edizione del Festival del Cinema di Venezia, la notizia è stata confermata ...

L'Apollo 11 atterra alla Mostra del Cinema di Venezia : alla vigilia del 49mo anniversario del primo atterraggio dell'uomo sulla Luna, con la missione Apollo 11 della Nasa, del 20 luglio 1969, da Venezia arriva la notizia che il 29 agosto sarà "Il primo uomo", film Universal diretto da Damien Chazelle e interpretato da Ryan Gosling, Jason Clarke e Claire

Cinema - "Il primo uomo" aprirà la 75esima Mostra di Venezia : Venezia, askanews, - Proprio alla vigilia del 49esimo anniversario del primo atterraggio dell'uomo sulla Luna, con la missione Apollo 11 della Nasa, del 20 luglio 1969, da Venezia arriva la notizia ...

Il film 'First Man' di Damien Chazelle aprirà in concorso la Mostra di Venezia : 'First Man' , titolo italiano 'Il primo uomo', diretto da Damien Chazelle , 'La La Land', 'Whiplash', e interpretato da Ryan Gosling, Jason Clarke e Claire Foy, prodotto dalla Universal Pictures, sarà ...

First Man di Damien Chazelle Film di apertura in prima mondiale della 75. Mostra di Venezia : First Man (titolo italiano: Il primo uomo) diretto da Damien Chazelle (La La Land, Whiplash) e interpretato da Ryan Gosling, Jason Clarke e Claire Foy, prodotto dallaUniversal Pictures, è il Film di apertura, in Concorso, della 75. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (29 agosto – 8 settembre 2018) diretta da Alberto Barbera e organizzata ...

Venezia75 : alla Mostra il cinema il Golem risplende in 4K : Il classico del cinema muto Il Golem – Come venne al mondo (Der Golem – Wie er in die Welt kam, 1920), scritto e diretto da Paul Wegener, è il film scelto per la serata di Pre-apertura di martedì 28 agosto della 75. Mostra Internazionale d’Arte cinematografica della Biennale di Venezia, che si terrà nella Sala Darsena (Palazzo del cinema) al Lido. Il Golem sarà proiettato in una nuova copia digitale tratta dal negativo originale ritenuto ...

'Il Golem' a pre-apertura Mostra Venezia : ANSA, - Venezia, 17 LUG - Il classico del cinema muto Il Golem - Come venne al mondo , 1920, , scritto e diretto da Paul Wegener, è il film di pre-apertura del 28/8 della 75/a Mostra del Cinema di ...