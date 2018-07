Sergio Marchionne è morto : anche la Juventus è in lutto : morto l'ex amministratore delegato FCA e presidente Ferrari Sergio Marchionne : anche il mondo dello sport è in lutto .

morto Sergio Marchionne : aveva 66 anni : Si è laureato in filosofia e in legge all'Università di Toronto , Canada, e in economia e commercio all'Università di Windsor , Canada, , dove ha anche conseguito il Master in Business Administration.