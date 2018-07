Morto Sergio Marchionne | Silvio Berlusconi | “Mi sarebbe piaciuto vederlo alla guida del

Morto Sergio Marchionne - l’annuncio di FCA : “Debito azzerato - liquidità netta di 500 milioni” : Nel giorno in cui è stata annunciata la morte di Sergio Marchionne, FCA ha confermato l'azzeramento del debito industriale e di aver raggiunto per la prima volta una liquidità netta di 500 milioni di euro. Nel pomeriggio di mercoledì 25 luglio è attesa la prima conference call di Mike Manley, nuovo ad del gruppo.Continua a leggere

Sergio Marchionne è Morto. Il manager colto che amava le sfide : Roma, 25 lug., askanews, - È morto Sergio Marchionne. L'ex amministratore delegato di Fiat Chrysler si è spento a Zurigo, nell'ospedale in cui era ricoverato da alcune settimane. Marchionne aveva 66 ...

Morto Sergio Marchionne - Mattarella : “Ha scritto pagina importante dell’industria italiana” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di Sergio Marchionne, ex ad di Fca. Il capo dello Stato dichiara: "Marchionne ha scritto una pagina importante nella storia dell'industria italiana. La sua visione ha sempre provato a guardare oltre l'orizzonte e immaginare come l'innovazione e la qualità potessero dare maggiore forza nel percorso ...

E' Morto a Zurigo Sergio Marchionne - aveva 66 anni : Tags: cronaca Enrico Rossi FCA italia morto imprenditore notizie nazionali quadro irreversibile Sergio Marchionne Precedente

Morto Sergio Marchionne. Elkann : «Addio all'uomo e all'amico». Pomigliano si ferma per 10 minuti : È Morto Sergio Marchionne. L'ex ad Fca era ricoverato all'Universitatsspital di Zurigo dove era ricoverato da fine giugno per un'operazione alla spalla. Marchionne aveva 66...

Morto Sergio Marchionne. Elkann : «Addio all'uomo e all'amico». Pomigliano si ferma per 10 minuti : È Morto Sergio Marchionne. L'ex ad Fca era ricoverato all'Universitatsspital di Zurigo dove era ricoverato da fine giugno per un'operazione alla spalla. Marchionne aveva 66...

Morto Sergio Marchionne - difensore del Gp d'Italia a Monza : morto Sergio Marchionne, l'ex amministratore delegato della Fiat aveva 66 anni. Il manager era ricoverato da diverse settimane nella clinica universitaria di Zurigo. È morto Sergio Marchionne, l'ex ...

Morto Sergio Marchionne - la Camera interrompe i lavori per rendere omaggio all’ex manager Fca : La notizia della morte di Sergio Marchionne, ex amministratore delegato della Fca, ha raggiunto le commissioni Lavoro e Finanze della Camera dei deputati che hanno deciso di interrompere la discussione sul Decreto Dignità per rendere omaggio all'ex manager, tributandogli un minuto di silenzio e un applauso.Continua a leggere

Ufficiale : Sergio Marchionne è Morto : 2 La notizia era purtroppo nell'aria e da stamattina è Ufficiale: Sergio Marchionne, l'ex amministratore delegato di FIAT-Chrysler, è stato dichiarato morto stamattina nella clinica universitaria di Zurigo. Silenzio e rispetto della privacy per le sue condizioni, apparse però subito molto gravi, tanto che nei giorni scorsi [VIDEO] John Elkann aveva riunito i vertici di FCA per eleggere Michael Manely come nuovo amministratore ...

Com’è Morto Sergio Marchionne? Le reali cause del decesso : smentito il tumore - fatale un arresto cardiaco : Le vere cause della morte di Sergio Marchionne: smentito il tumore, il manager italo-canadese sarebbe morto per arresto cardiaco Questa mattina, Sergio Marchionne è morto in una clinica di Zurigo nella quale era ricoverato da oltre un mese. Il manager italo-canadese si è spento a 66 anni, ma in merito alle circostanze legate alla sua morte aleggia una punta di mistero. Ricoverato per un’operazione alla spalla, le condizioni dell’ex ...

E' Morto Sergio Marchionne - salvò la Fiat dal fallimento : E' morto a 66 anni il manager Sergio Marchionne. E' deceduto nella clinica di Zurigo dove era ricoverato dalla scorsa fine di giugno.

La conferma da Zurigo : è Morto Sergio Marchionne : Dall'ospedale universitario di Zurigo dov'era ricoverato in gravi condizioni è arrivata in mattinata la conferma del decesso di Sergio Marchionne. Nei giorni scorsi era stato costretto a lasciare il ruolo di amministratore delegato del gruppo Fca, che aveva risanato con successo, a causa dell'improvviso aggravarsi della malattia che lo affliggeva da tempo. Unanime il coro di apprezzamenti nei confronti di uno dei più grandi manager della storia ...

Sergio Marchionne : è Morto il manager in pullover. In arrivo i suoi numeri trimestrali : Alle lauree in filosofia, economia e giurisprudenza aggiunse un master in Business Administration. Nel 1985 divenne dottore commercialista e due anni dopo procuratore legale e avvocato. 'Quando ho ...

Fca - Sergio Marchionne è Morto : Roma, 25 lug., askanews, - È morto Sergio Marchionne. L'ex amministratore delegato di Fiat Chrysler si è spento a Zurigo, nell'ospedale in cui era ricoverato da alcune settimane. Marchionne aveva 66 ...