Morto Sergio Marchionne | il dolore di John Elkann | “Addio all’uomo e all’amico”

Morto Sergio Marchionne - il cordoglio della politica : La morte di Sergio Marchionne ha scosso il mondo della politica. L'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni commenta: "Grazie per il lavoro, la fatica, i risultati. E per l’orgoglio italiano portato nel mondo". cordoglio anche dal segretario del Pd Maurizio Martina e da Matteo Renzi che aggiunge: "Provo disgusto per chi ancora oggi ha insultato sui social un uomo che stava morendo".Continua a leggere