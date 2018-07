Morto Sergio Marchionne. Elkann : «Addio all'uomo e all'amico». Pomigliano si ferma per 10 minuti : È Morto Sergio Marchionne. L'ex ad Fca era ricoverato all'Universitatsspital di Zurigo dove era ricoverato da fine giugno per un'operazione alla spalla. Marchionne aveva 66...

Morto Sergio Marchionne - la Camera interrompe i lavori per rendere omaggio all’ex manager Fca : La notizia della morte di Sergio Marchionne, ex amministratore delegato della Fca, ha raggiunto le commissioni Lavoro e Finanze della Camera dei deputati che hanno deciso di interrompere la discussione sul Decreto Dignità per rendere omaggio all'ex manager, tributandogli un minuto di silenzio e un applauso.Continua a leggere

Com’è Morto Sergio Marchionne? Le reali cause del decesso : smentito il tumore - fatale un arresto cardiaco : Le vere cause della morte di Sergio Marchionne: smentito il tumore, il manager italo-canadese sarebbe morto per arresto cardiaco Questa mattina, Sergio Marchionne è morto in una clinica di Zurigo nella quale era ricoverato da oltre un mese. Il manager italo-canadese si è spento a 66 anni, ma in merito alle circostanze legate alla sua morte aleggia una punta di mistero. Ricoverato per un’operazione alla spalla, le condizioni dell’ex ...

