morto Sergio Marchionne | aveva 66 anni

Sergio Marchionne è morto : anche la Juventus è in lutto : morto l'ex amministratore delegato FCA e presidente Ferrari Sergio Marchionne: anche il mondo dello sport è in lutto.

Gruppo FCA - morto Sergio Marchionne : Dopo un repentino peggioramento delle sue condizioni di salute, Sergio Marchionne, fino a sabato 21 luglio presidente e amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles e Ferrari, si è spento alletà di 66 anni nell'ospedale di Zurigo dove era ricoverato. Il dirigente di origini abruzzesi è spirato a seguito di complicazioni insorte durante la convalescenza da un intervento chirurgico risalente alla fine del mese di giugno. Marchionne lascia ...

Sergio Marchionne morto - l’ultima apparizione in pubblico. La consegna di una Jeep ai carabinieri : Lo scorso 26 giugno l’ultima apparizione ufficiale di Sergio Marchionne in un’occasione pubblica. Si trovava all’interno del parco del Comando Generale dell’Arma dei carabinieri dove si è svolta la cerimonia di consegna di una Jeep Wrangler in livrea. Marchionne del corso della cerimonia ha sottolineato: “Mio padre era un maresciallo dei carabinieri. Per me è un onore e un privilegio poter consegnare a nome della ...