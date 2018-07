Sergio Marchionne Morto - l’addio di John Elkann : “Se n’è andato l’uomo e l’amico. Per sempre riconoscenti” : Sergio Marchionne è morto. La notizia è arrivata questa mattina dopo giorni di silenzio in cui poco o nulla è trapelato dall’ospedale di Zurigo dove l’ex ad della Fiat era ricoverato dal 28 giugno scorso. Sessantasei anni compiuti a giugno, Marchionne era stato ricoverato per sottoporsi a un’intervento alla spalla. Sabato scorso l’azienda aveva comunicato “con profonda tristezza” l’aggravarsi improvviso delle condizioni ...

Sergio Marchionne è Morto a Zurigo a 66 anni : ...

Morto Marchionne - l'uomo che salvò la Fiat. Elkann : «Addio all'uomo e all'amico» : È Morto a Zurigo Sergio Marchionne. L'ex ad di Fca era ricoverato all'Universitatsspital dove era ricoverato da fine giugno per un'operazione alla spalla. Le sue condizioni si sono...

Morto Sergio Marchionne : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Morto Marchionne - un destino tra Europa e America : L'uomo dei due mondi. Un soprannome mai così azzeccato per Sergio Marchionne, il manager italo-canadese che si è spento oggi...

Morto Sergio Marchionne - il cordoglio della politica : La morte di Sergio Marchionne ha scosso il mondo della politica. L'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni commenta: "Grazie per il lavoro, la fatica, i risultati. E per l’orgoglio italiano portato nel mondo". cordoglio anche dal segretario del Pd Maurizio Martina e da Matteo Renzi che aggiunge: "Provo disgusto per chi ancora oggi ha insultato sui social un uomo che stava morendo".Continua a leggere

Marchionne è Morto. Era stato “colpito da embolia” a seguito di un sarcoma invasivo : Gli era stato diagnosticato un sarcoma alla spalla invasivo. Poi, nel corso dell'intervento chirurgico a cui si è sottoposto, è stato colpito da embolia cerebrale. I medici purtroppo non hanno potuto far nulla per ristabilire le sue condizioni di salute. A riportarlo è Lettera43.Continua a leggere

Morto Sergio Marchionne - il dolore di John Elkann : “Addio all’uomo e all’amico” : John Elkann ha commentato la morte di Sergio Marchionne, ex ad di FCA, scomparso il 25 luglio a 66 anni a Zurigo: "Se ne è andato l'uomo e l'amico. Gli saremo sempre riconoscenti. Rinnovo l'invito a rispettare la privacy della famiglia".Continua a leggere

Morto Marchionne - manager che salvò la Fiat. Elkann : «L'amico Sergio se n'è andato» : È Morto a Zurigo Sergio Marchionne. L'ex ad di Fca era ricoverato all'Universitatsspital dove era ricoverato da fine giugno per un'operazione alla spalla. Le sue condizioni si sono...

Morto Marchionne - manager che salvò la Fiat. Elkann : «L'amico Sergio se n'è andato» : È Morto a Zurigo Sergio Marchionne. L'ex ad di Fca era ricoverato all'Universitatsspital dove era ricoverato da fine giugno per un'operazione alla spalla. Le sue condizioni si sono...

Cosa succede ora a Fca con Manley? Gli scenari : fusione - alleanza o vendita - Morto Sergio Marchionne : Michael Manley, il nuovo amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles , non ha nulla di somigliante con Sergio Marchionne, l'ex numero 1 di Fca e Ferrari scomparso oggi, mercoledì 25 giugno, ...

FCA - è Morto Sergio Marchionne : Sergio Marchionne è morto. Il manager si è spento a Zurigo, dopo che le sue condizioni di salute erano precipitate. Aveva 66 anni. Marchionne era stato ricoverato per un'operazione alla spalla destra, ...

E’ Morto Sergio Marchionne : Roma – Sergio Marchionne e’ morto. L’ex amministratore delegato di Fiat Chrysler si e’ spento a 66 anni a Zurigo, nell’ospedale in cui era ricoverato dopo un intervento alla spalla destra a fine giugno. Marchionne e’ stato anche Presidente di CNH Industrial N.V. e Ferrari N.V., oltre che Presidente e amministratore delegato di Ferrari S.p.A.. L'articolo E’ morto Sergio Marchionne proviene da ...

Sergio Marchionne è Morto all’età di 66 anni : Uno dei più brillanti dirigenti d’azienda italiani, naturalizzato canadese. Si è spento a 66 anni Sergio Marchionne. A fine giugno