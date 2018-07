Morto Marchionne | il manager che salvò la Fiat Fabbriche ferme 15 minuti Elkann | ' Uomo

Sergio Marchionne è Morto. Addio al manager che cambiò Fiat : Studi in Canada, tre lauree in Filosofia, Economia, Giurisprudenza e master in Business Administration,, domicilio in Svizzera, due figli, Marchionne, l'uomo dal maglioncino nero, ha vissuto gli ...

Sergio Marchionne Morto - da Obama a Trump : la fotostoria del manager col maglioncino che ha segnato un’epoca : Sergio Marchione, il manager totale, quello che ha saputo plasmare l’automobilistica internazionale alla sua idea di industria, è morto la mattina del 25 luglio dopo giorni di fiato sospeso. Oltre 14 anni di storia, iniziata a Lingotto nel maggio del 2003, quando l’italo-canadese entra da indipendente nel cda di un casa auto sull’orlo della bancarotta. Qui iniziano le sue sfide. ...

Marchionne è Morto per arresto cardiaco. La famiglia smentisce il tumore : Dal piano industriale di Balocco al decesso all’ospedale di Zurigo: i 55 giorni terribili di Sergio Marchionne. Fonti vicine alla famiglia escludono che l’ex numero uno di Fca avesse un tumore ...

