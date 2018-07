Morto Marchionne | bandiere a mezz' asta al Lingotto Elkann | «Addio all' uomo e all' amico»

Morto Sergio Marchionne - l’annuncio di FCA : “Debito azzerato - liquidità netta di 500 milioni” : Nel giorno in cui è stata annunciata la morte di Sergio Marchionne, FCA ha confermato l'azzeramento del debito industriale e di aver raggiunto per la prima volta una liquidità netta di 500 milioni di euro. Nel pomeriggio di mercoledì 25 luglio è attesa la prima conference call di Mike Manley, nuovo ad del gruppo.Continua a leggere

Morto Sergio Marchionne - Silvio Berlusconi : “Mi sarebbe piaciuto vederlo alla guida del Paese - avrebbe ridato dignità alla politica” : Il messaggio di cordoglio di Silvio Berlusconi: "Dissi una volta, senza avvertirlo prima - e non me ne sono mai pentito - che mi sarebbe piaciuto vederlo alla guida del nostro Paese. Lo penso ancora: le caratteristiche di una persona straordinaria come Marchionne, la competenza, la preparazione, la capacità dimostrata di ottenere risultati importanti, sarebbero state preziose - se fosse stato disponibile - per ridare dignità alla ...

Morto Marchionne - fabbriche ferme per 15 minuti : Alcune tute blu a Pomigliano , raccontano che la notizia della morte di Marchionne ha fatto subito il giro dello stabilimento, con voci che si rincorrevano da reparto in reparto, e poi è calato 'un ...

Sergio Marchionne è Morto. Il manager colto che amava le sfide : Roma, 25 lug., askanews, - È morto Sergio Marchionne. L'ex amministratore delegato di Fiat Chrysler si è spento a Zurigo, nell'ospedale in cui era ricoverato da alcune settimane. Marchionne aveva 66 ...

Morto Sergio Marchionne - Mattarella : “Ha scritto pagina importante dell’industria italiana” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di Sergio Marchionne, ex ad di Fca. Il capo dello Stato dichiara: "Marchionne ha scritto una pagina importante nella storia dell'industria italiana. La sua visione ha sempre provato a guardare oltre l'orizzonte e immaginare come l'innovazione e la qualità potessero dare maggiore forza nel percorso ...

Morto Marchionne - Elkann 'riconoscenti' : TORINO, 25 LUG - E' Morto all'ospedale di Zurigo, dove era ricoverato, Sergio Marchionne. L'ex ad di Fca aveva 66 anni. Ad annunciarlo è, in una nota, Exor, la holding della famiglia Agnelli. "Con ...

E' Morto a Zurigo Sergio Marchionne - aveva 66 anni : Tags: cronaca Enrico Rossi FCA italia morto imprenditore notizie nazionali quadro irreversibile Sergio Marchionne Precedente

Morto Sergio Marchionne - difensore del Gp d'Italia a Monza : morto Sergio Marchionne, l'ex amministratore delegato della Fiat aveva 66 anni. Il manager era ricoverato da diverse settimane nella clinica universitaria di Zurigo. È morto Sergio Marchionne, l'ex ...

Morto Sergio Marchionne - la Camera interrompe i lavori per rendere omaggio all’ex manager Fca : La notizia della morte di Sergio Marchionne, ex amministratore delegato della Fca, ha raggiunto le commissioni Lavoro e Finanze della Camera dei deputati che hanno deciso di interrompere la discussione sul Decreto Dignità per rendere omaggio all'ex manager, tributandogli un minuto di silenzio e un applauso.Continua a leggere

Ufficiale : Sergio Marchionne è Morto : 2 La notizia era purtroppo nell'aria e da stamattina è Ufficiale: Sergio Marchionne, l'ex amministratore delegato di FIAT-Chrysler, è stato dichiarato morto stamattina nella clinica universitaria di Zurigo. Silenzio e rispetto della privacy per le sue condizioni, apparse però subito molto gravi, tanto che nei giorni scorsi [VIDEO] John Elkann aveva riunito i vertici di FCA per eleggere Michael Manely come nuovo amministratore ...

Com’è Morto Sergio Marchionne? Le reali cause del decesso : smentito il tumore - fatale un arresto cardiaco : Le vere cause della morte di Sergio Marchionne: smentito il tumore, il manager italo-canadese sarebbe morto per arresto cardiaco Questa mattina, Sergio Marchionne è morto in una clinica di Zurigo nella quale era ricoverato da oltre un mese. Il manager italo-canadese si è spento a 66 anni, ma in merito alle circostanze legate alla sua morte aleggia una punta di mistero. Ricoverato per un’operazione alla spalla, le condizioni dell’ex ...