Morte Sergio Marchionne | così la stampa mondiale ricorda il manager della svolta

Sergio Marchionne - la verità sulla Morte dalla famiglia : deceduto per arresto cardiaco : Resta il mistero sulle cause della morte di Sergio Marchionne , deceduto nell'ospedale di Zurigo dove era ricoverato da fine giugno. Secondo fonti vicine alla famiglia , l'ex Ceo di Fca sarebbe morto ...

Morte Sergio Marchionne : il cordoglio del mondo dello sport per l'ex presidente Ferrari : Il mondo del calcio e dello sport in generale hanno espresso il loro cordoglio e la loro vicinanzia al mondo della Ferrari tramite diversi tweet e comunicati. F1, TUTTI I VIDEO Guarda tutti i video

Sergio Marchionne – Elkann addolorato per la Morte dell’amico - le commoventi parole : “è accaduto quello che temevamo” : Il triste messaggio di John Elkann per la morte di Sergio Marchionne, il Presidente si Fca spende parole commoventi per l’amico appena scomparso “E’ accaduto, purtroppo, quello che temevamo. Sergio, l’uomo e l’amico, se n’è andato“. Così il presidente di Fca, John Elkann, annuncia la scomparsa di Sergio Marchionne. “Penso che il miglior modo per onorare la sua memoria sia far tesoro ...