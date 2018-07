Morte operaio | cordoglio dell' Amministrazione comunale di Borgia

Fu omicidio colposo - condannati i vertici di Aral per la Morte dell'operaio : CRONACA - Dai dieci mesi ai sei mesi di reclusione con la condizionale e la non menzione per la morte di Michele Leone, l'operaio di 47 anni che il 14 ottobre 2014 rimase vittima di un incidente nell'...

Infortuni : Furlan - agghiacciante Morte operaio a Milano : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “agghiacciante la morte dell’ operaio a Milano nel museo di Palazzo Reale. è assurdo che una persona di 70 anni lavori senza la minima protezione. è lo specchio di un paese dove la sicurezza sul lavoro è un optional e di cui molti ritengono si possa fare a meno”. Lo scrive su twitter la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, esprimendo il cordoglio della Cisl alla famiglia del ...

Operaio 22enne schiacciato e ucciso da muletto/ Vignole - Cgil su Morte Davide Olivieri : "Stato intervenga" : schiacciato da muletto, muore Operaio di 22 anni a Vignole: ennesimo incidente mortale sul lavoro. Il giovane si era ribaltato a bordo del mezzo, quindi il trasporto d'urgenza(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 16:52:00 GMT)

Morte operaio Ilva - sei indagati : 21.43 Sei persone risultano indagate dalla procura di Taranto per l'incidente mortale di giovedì all'Ilva, nel quale è morto un operaio di 28 anni, dipendente di una ditta appaltatrice. L'accusa è di omicidio colposo. Tra gli indagati, il datore di lavoro e il direttore dello stabilimento. I sei sono accusati sono accusati di "aver cagionato per negligenza, imperizia e imprudenza, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni, ...

Ilva - Morte operaio : adesione massiccia allo sciopero : Ilva, morte operaio: adesione massiccia allo sciopero Alla manifestazione hanno partecipato i dipendenti diretti dello stabilimento di Taranto e quelli dell'indotto. I sindacati denunciano inadempienze nel settore dei controlli e chiedono maggiori investimenti in sicurezza per evitare altri incidenti Parole ...

Ilva - Morte operaio : adesione massiccia allo sciopero - : Alla manifestazione hanno partecipato i dipendenti diretti dello stabilimento di Taranto e quelli dell'indotto. I sindacati denunciano inadempienze nel settore dei controlli e chiedono maggiori ...